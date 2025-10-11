Ουκρανικά drones επιτέθηκαν στο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Bashneft στην Ούφα, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιά, όπως μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο πηγή της SBU. Πρόκειται για την τρίτη επίθεση στα 1.400 χιλιομέτρων από τα σύνορα, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν ασφαλή σημεία στα εσωτερικά της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: “Αυτή είναι η τρίτη επίθεση της SBU στο Μπασκορτοστάν, που πραγματοποίησαν οι Ουκρανοί βαθιά μέσα στη Ρωσία, και σε απόσταση 1.400 χλμ από τα σύνορα με την Ουκρανία τον τελευταίο μήνα. Τέτοιες επιθέσεις καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν ασφαλή μέρη στα βαθιά νώτα της Ρωσικής Ομοσπονδίας”.