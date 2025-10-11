Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διαπραγμάτευση της ειρήνης στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα. Η επικοινωνία των δύο ηγετών, όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, ήταν «πολύ θετική».

«Συγχάρηκα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επιτυχία του και τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή που μπόρεσε να κάνει, κάτι που αποτελεί μια εξαιρετική επιτυχία. Εάν ένας πόλεμος μπορεί να τερματιστεί σε μία περιοχή, τότε άλλοι πόλεμοι μπορούν σίγουρα να τερματιστούν επίσης, περιλαμβανομένου του πολέμου που διεξάγεται από τη Ρωσία», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ενημέρωσε τον Τραμπ για τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας. Οι επιθέσεις αυτές, από τις πιο σφοδρές των τελευταίων μηνών, προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 7χρονου παιδιού.

«Συζητήσαμε για ευκαιρίες να ενισχύσουμε την αεράμυνά μας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι «πρέπει να υπάρξει μια βούληση από τη ρωσική πλευρά προκειμένου να εμπλακεί σε μια ειλικρινή διπλωματία», σημειώνοντας πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί «μέσω της ισχύος».

Επαφές Ουκρανίας – ΗΠΑ

Παράλληλα, μια ουκρανική αντιπροσωπεία υπό την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο αναμένεται να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η ενεργειακή ασφάλεια και η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας.