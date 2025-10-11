Περιοχές της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, παρέμεναν χωρίς ρεύμα το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Η επίθεση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη εκστρατεία πλήγματος σε κρίσιμες υποδομές, ενόψει του χειμώνα.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των νοικοκυριών που επηρεάστηκαν, η ουκρανική ενεργειακή εταιρεία DTEK ανέφερε ότι σημειώθηκαν βλάβες σε αρκετές συνοικίες της πόλης. Λίγο αργότερα, η εταιρεία γνωστοποίησε πως αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 240.000 νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή.

«Χθες (Παρασκευή) βράδυ, ο εχθρός επιτέθηκε σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ μέσω Telegram. «Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αποκαταστήσουν πλήρως την προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος», πρόσθεσε.

Εκτεταμένες ζημιές και προσπάθειες αποκατάστασης

Οι σημερινές διακοπές ρεύματος ακολούθησαν τη μεγάλη ρωσική επίθεση της Παρασκευής, η οποία είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο και βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του Κιέβου και άλλες εννέα περιοχές της χώρας. Η DTEK ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση σε πάνω από 800.000 νοικοκυριά στην πρωτεύουσα.