Ο απολογισμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές της περασμένης εβδομάδας στο Μεξικό αυξήθηκε στους 44 νεκρούς, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ομάδες της πολιτικής προστασίας και μονάδες του στρατού συνεχίζουν με δυσκολία τις επιχειρήσεις για να ανοίξουν δρόμους και να προσεγγίσουν αποκομμένα χωριά.

Στον προηγούμενο απολογισμό των 41 θυμάτων προστέθηκαν ακόμη τρεις θάνατοι. Οι πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Βερακρούς με 18 νεκρούς, η Ιδάλγο με 16 και η Πουέμπλα με 9, ενώ ένας ακόμη θάνατος καταγράφηκε στην Κερέταρο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ασφαλείας.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι «επιταχύνει τις προσπάθειες» για να φτάσει στις «πληγείσες περιοχές» και να στηρίξει τους κατοίκους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Καταστροφές και επιχειρήσεις διάσωσης

Οι περιοχές της οροσειράς ανατολική Σιέρα Μάδρε, που εκτείνεται παράλληλα με τον Κόλπο του Μεξικού, επλήγησαν από τροπική καταιγίδα η οποία προκάλεσε σφοδρές βροχοπτώσεις από την Πέμπτη. Ποτάμια υπερχείλισαν, χωριά πλημμύρισαν, σημειώθηκαν κατολισθήσεις και καταρρεύσεις γεφυρών, ενώ υπήρξαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών.

Με τη διάλυση της νεφοκάλυψης χθες, οι επιχειρήσεις διάσωσης εντάθηκαν ώστε να ανοίξουν οι ορεινοί δρόμοι και να φτάσει βοήθεια σε απομονωμένες κοινότητες. Παράλληλα, συνεργεία της δημόσιας επιχείρησης ενέργειας εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στα νοικοκυριά που παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Η κινητοποίηση της κυβέρνησης

Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να περπατήσουν χιλιόμετρα για να φτάσουν σε αποκομμένες περιοχές, είτε για να αναζητήσουν συγγενείς είτε για να προμηθευτούν τρόφιμα και φάρμακα. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούδια Σέινμπαουμ, αναμενόταν να επισκεφθεί χθες τις πληγείσες περιοχές.

Όπως ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X, «η εθνική επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων συνεδριάζει μόνιμα». Η πρόεδρος είχε δώσει εντολή το Σάββατο για την αποστολή 10.000 μελών των ενόπλων δυνάμεων στις περιοχές που δοκιμάζονται, προκειμένου να συνδράμουν τους πλημμυροπαθείς.