Η επιχείρηση για τη σύλληψη του «Έλληνα», οργανώθηκε από την Europol και τις μεξικανικές Αρχές.

Ο αδίστακτος «Έλληνας» εντοπίστηκε ενώ κινούνταν με αυτοκίνητο στην παραλιακή πόλη Κανκούν στο νοτιοανατολικό Μεξικό.

Το προφίλ του

Ο Μιχάλης Τενέζος γεννήθηκε στην Στοκχόλμη από Έλληνες γονείς. Όταν ήταν μικρός έπαιζε χόκεϊ και ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά. Άρχισε ωστόσο να κάνει παρέα με άλλους νεαρούς οι οποίοι είχαν σχέσεις με τον υπόκοσμο και σύντομα μπλέχτηκε με το οργανωμένο έγκλημα.

Κατά την επιχείρηση στο Μεξικό συνελήφθη και ο άνδρας ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν τα οικονομικά του Τενέζου.

Μέσα στο αυτοκίνητο με το οποίο κινούνταν ο «Έλληνας» και ο συνεργός του, βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, έγγραφα και εξοπλισμός επικοινωνίας.

Ο 27χρονος Ελληνοσουηδός οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης ενόψει της μεταφοράς του στην Ευρώπη και την παράδοσή του στη σουηδική Αστυνομία. Ο συνεργός του έχει ήδη παραδοθεί στη μεξικανική εισαγγελία.

Σύμφωνα με τις σουηδικές Αρχές, εκτιμάται ότι ο «Έλληνας» φέρεται να εμπλέκεται στο 50% των βίαιων εγκλημάτων που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα.