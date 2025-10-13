Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε στο Air Force One στο Μέριλαντ, ξεκινώντας το ταξίδι του για το Ισραήλ ενόψει της απελευθέρωσης των ομήρων και της Διεθνούς Συνόδου Κορυφής στην Αίγυπτο που θα επισφραγίσει με την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τερματιστεί. Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό ταξίδι», είπε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος, το οποίο αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ, στις 9.30 το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα.

🚨🇮🇱🇺🇸BREAKING: Trump took off for Israel, and will land here in 9 and a half hours. pic.twitter.com/0AcM9zG9gp — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 12, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Ισραήλ τις τελευταίες δύο μέρες για να γιορτάσουν την επικείμενη επιστροφή των ομήρων. «Ολοι γιορτάζουν, είναι κάτι που δενέχει ξανασυμβεί».

Και πρόσθεσε πως ήταν μεγάλη τιμή για τον ίδιο η ανάμειξη του στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Οπως ανέφερε το CNN, στο προεδρικό αεροσκάφος συνοδεύουν τον Τραμπ – μεταξύ άλλων – ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας, Πητ Χέγκσεθ, ο διοικητής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή στις 12:00 τοπική ώρα.

Βάσει αυτής, η Χαμάς έχει στη διάθεσή της 72 ώρες για να παραδώσει όλους τους ομήρους ζωντανούς και νεκρούς.

Η διορία εκπνέει στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας.

Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι τελευταίες επαφές με τον Ερυθρό Σταυρό για να οργανωθεί η παράδοση των ομήρων.

Το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 250 καταδικασμένους Παλαιστίνιους, καθώς και 1.700 που κρατούνται από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Ωστόσο, υπάρχουν εντάσεις ως προς τη σύνθεση του καταλόγου των κρατουμένων, με τη Χαμάς να απαιτεί την απελευθέρωση επτά ανώτερων ηγετικών στελεχών μεταξύ αυτών ο Μαρουάν Μπαργούτι και ο Άχμαντ Σααντάτ.

Το Ισραήλ, πάντως απορρίπτει κατηγορηματικά την απελευθέρωσή τους.

Πώς θα αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι

Θα υπάρξουν απελευθερώσεις σε τρία χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβαν οι οικογένειες των ομήρων, με την πρώτη στις 8 π.μ. τοπική ώρα που θα πραγματοποιηθεί από δύο τοποθεσίες. Μία ακόμα θα πραγματοποιηθεί στις 9 π.μ. τοπική ώρα από μια τρίτη τοποθεσία.

Την απελευθέρωσή τους θα ακολουθήσει αργότερα η παράδοση των σορών των υπόλοιπων 28 νεκρών ομήρων. Επιπλέον ο συντονιστής για τους ομήρους του Ισραήλ, Γκαλ Χιρς, δήλωσε την Πέμπτη ότι θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας για να βοηθήσει στην εύρεση των λειψάνων τυχόν νεκρών ομήρων που η Χαμάς δεν μπορεί να εντοπίσει.

Ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε διάγγελμά του δήλωσε το βράδι της Κυριακής, ότι «αύριο είναι η αρχή μιας νέας πορείας» – αλλά προειδοποίησε ότι η εκστρατεία δεν έχει ακόμη τελειώσει και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας» μπροστά.