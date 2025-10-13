Η θρόμβωση παραμένει μία από τις πιο σιωπηλές αλλά και πιο θανατηφόρες απειλές για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία, κάθε έξι δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του από θρόμβο αίματος, ενώ η πάθηση ευθύνεται για έναν στους τέσσερις θανάτους παγκοσμίως. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά σε απώλειες τον ιό HIV/AIDS, τον καρκίνο του μαστού και τα τροχαία δυστυχήματα μαζί, γεγονός που καθιστά την ενημέρωση και την πρόληψη πιο αναγκαίες από ποτέ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και στην Αντιθρομβωτική Αγωγή (ΙΜΕΘΑ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας, «Από το κεφάλι μέχρι τα πόδια – Πάρε τον έλεγχο, προστατέψου από τη θρόμβωση, προστάτεψε την υγεία σου», υπενθυμίζει ότι η πάθηση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά «όπλα» απέναντι σε αυτή τη σιωπηλή απειλή.

Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης

Η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης καθιερώθηκε από τη Διεθνή Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, ημερομηνία γέννησης του Γερμανού ιατρού Rudolf Virchow, ο οποίος ανέδειξε πρώτος τη σημασία της νόσου. Το ΙΜΕΘΑ συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια εκστρατεία κατά της θρόμβωσης από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, απευθύνοντας κάλεσμα ευαισθητοποίησης προς το κοινό: «Η θρόμβωση μπορεί να προληφθεί – η ενημέρωση σώζει ζωές».

Ανησυχητικά στοιχεία και πρόληψη

Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 10 εκατομμύρια νέα περιστατικά φλεβικής θρομβοεμβολής, που περιλαμβάνει την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και την πνευμονική εμβολή. Το ανησυχητικό είναι ότι το 70% των θρόμβων που οδηγούν σε νοσηλεία θα μπορούσε να έχει προληφθεί με απλά μέτρα και σωστή αγωγή, καθιστώντας τη θρόμβωση την πρώτη αιτία θανάτου που μπορεί να προληφθεί εντός νοσοκομείων.

Στην Ελλάδα, η επίπτωση της πνευμονικής εμβολής φτάνει τα 18,5 περιστατικά ανά 100.000 άτομα ετησίως και παρουσιάζει σταθερή αύξηση, με τα καταγεγραμμένα περιστατικά να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΜΕΘΑ.

Οι παράγοντες κινδύνου

Περίπου το 60% των επεισοδίων φλεβικής θρομβοεμβολής σχετίζεται με νοσηλεία ή χειρουργική επέμβαση. Η θρόμβωση αποτελεί επίσης αιτία για τις πιο συχνές καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επιπλέον, η κολπική μαρμαρυγή, η συχνότερη καρδιακή αρρυθμία, αυξάνει έως και πέντε φορές τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, λόγω σχηματισμού θρόμβων στην καρδιά.

Το μήνυμα των ειδικών

«Η θρόμβωση μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά και ύπουλα, αλλά δεν είναι αναπόφευκτη. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές», τονίζει ο Δημήτρης Ρίχτερ, καρδιολόγος και πρόεδρος του ΙΜΕΘΑ. «Η ενημέρωση, η αξιολόγηση κινδύνου και η έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων – όπως πρήξιμο και πόνος στα κάτω άκρα ή ξαφνική δύσπνοια – αποτελούν κρίσιμα βήματα για την προστασία της υγείας μας».

Από την πλευρά της, η Καλαντζή Καλλιρρόη, καρδιολόγος και αντιπρόεδρος του ΙΜΕΘΑ, επισημαίνει: «Ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια να μένει πλέον σιωπηλός για τη θρόμβωση. Εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν και δεν το γνωρίζουν καν. Ενημερωθείτε για τη θρόμβωση, γιατί κάθε συζήτηση που κάνετε, κάθε γεγονός που μοιράζεστε θα μπορούσε να αποτρέψει έναν θρόμβο αίματος ή να ενθαρρύνει κάποιον να ζητήσει εκτίμηση του θρομβωτικού του κινδύνου. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τα προειδοποιητικά σημάδια, τους κινδύνους και τα απλά βήματα πρόληψης που σώζουν ζωές».