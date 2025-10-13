Νέα και σύνθετη διάσταση παίρνει η υπόθεση του συνταξιούχου λιμενεργάτη, Γεωργίου Καριώτη, που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι που έμενε στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, μέσα από την πρόταση της Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, Μαρίας Αγγελούδη, προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Το κείμενο της εισαγγελικής λειτουργού περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο ο 75χρονος βρέθηκε νεκρός στις 14 Ιουνίου 2022, το πώς το αρχικό σκηνικό παρέπεμπε σε πρόχειρη σκηνοθεσία ληστείας, ποιες αντιφάσεις βάρυναν τον 42χρονο γιό του, που ήδη καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε ισόβια και δικάζεται την 1η Δεκεμβρίου 2025 σε δεύτερο βαθμό και με ποια νέα στοιχεία και μαρτυρίες συνδέθηκε ένας 41χρονος με το εγκληματικό πεδίο. Η πρόταση αποδίδει σαφή μηχανισμό θανάτου διά στραγγαλισμού, ανασυγκροτεί τις κρίσιμες ώρες, ερμηνεύει τη συμπεριφορά των δραστών και καταλήγει σε παραπομπή για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία και ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική» η 14η Ιουνίου 2022 σημαδεύτηκε από την είσοδο του 42χρονου στην οδό Ειρήνης 8 και την κλήση περίοικου που έσπασαν τη σιωπή της γειτονιάς. Ο πατέρας του πέθανε. Οι δύο άνδρες μπήκαν στο σπίτι και αντίκρισαν εικόνα που δεν ταίριαζε με φυσικό θάνατο. Ο νεκρός βρισκόταν μπρούμητα στο πάτωμα, παγωμένος, με τα χέρια χαλαρά δεμένα πισθάγκωνα με μαύρο κορδόνι και με σχοινί επίσης χαλαρό γύρω από τον λαιμό. Κάτω από το κεφάλι μια πετσέτα, τοποθετημένη επιμελώς, ήταν νοτισμένη με αίμα. Ο 42χρονος ανέφερε ότι ο πατέρας του ήταν σκεπασμένος με κουβέρτα και ότι ο ίδιος την απομάκρυνε. Ο μάρτυρας τον αποθάρρυνε από το να αγγίξει τα δεσμά.

Η εικόνα του τόπου του εγκλήματος που πρόδιδε σκηνοθεσία

Η αυτοψία έφερε στην επιφάνεια μικρές αλλά εύγλωττες λεπτομέρειες. Οι πόρτες ήταν ανασφάλιστες, ενώ η δεξιά πόρτα εμποδιζόταν από ξύλινο κοντάρι με μεταλλική απόληξη που εδραζόταν διαγώνια σε καταψύκτη για να προσδίδει αντίσταση. Πάνω στον καταψύκτη βρέθηκε κίτρινη τσάντα μάρκας Polo που ανήκε στον 42χρονο. Δίπλα της μια πετσέτα ποτισμένη με το αίμα του θύματος. Στην επιφάνεια του καταψύκτη εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Μπροστά του βρέθηκε πουκάμισο με αίμα, με τον γιακά σχισμένο και σφηνωμένο στο σημείο κλεισίματος του καταψύκτη.

Στο τραπέζι εντοπίστηκαν δύο ποτήρια σκεπασμένα με καλύμματα από κονσέρβες και σταχτοδοχεία με αποτσίγαρα. Τα χέρια του θύματος ήταν δεμένα με κορδόνι αρβύλας που βρέθηκε πλησίον. Ο βρόχος στον λαιμό περασμένος τρεις έως τέσσερις φορές με χαλαρή σύσφιξη. Ο χώρος δεν έφερε ίχνη εκτεταμένης αναστάτωσης. Το σύνολο παρέπεμπε σε κακή σκηνοθεσία ανθρωποκτονίας που επιδιώκει να παραπέμψει σε ληστεία, δίχως ωστόσο να πείθει. Η εκτίμηση χρόνου θανάτου κινήθηκε στο διάστημα από τις 6:00 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα της 13ης Ιουνίου 2022.

Η σχέση του θύματος με το οικογενειακό περιβάλλον

Ο Γεώργιος Καριώτης ζούσε ήσυχα, διατηρούσε επαφή με την κόρη του και την εν διαστάσει σύζυγο. Είχε τρία παιδιά με τη Σεβαστή Καψαλάκη, τα οποία δεν έφεραν το επώνυμό του λόγω μη αμετάκλητης λύσης του γάμου της. Με τον ένα γιο η σχέση είχε διαρραγεί λόγω εμπλοκής με ναρκωτικά. Με τον 42χρονο υπήρχε ψυχρότητα και συχνοί διαπληκτισμοί για χρήματα. Ο θανών δεν είχε εμφανή περιουσία και ζούσε από τη σύνταξη ως λιμενεργάτης, όμως ήταν απλόχερος προς παιδιά και εγγόνια.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε η ανακριτική δικογραφία και ακολούθησε παραπομπή με βούλευμα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η κατηγορία περιέγραφε αιφνιδιασμό εκ των όπισθεν, φραγή στόματος και μύτης με πετσέτα, ρίψη στο πάτωμα, ακινητοποίηση με το βάρος του σώματος, επαναλαμβανόμενα χτυπήματα του προσώπου στο δάπεδο, δέσιμο πισθάγκωνα και σφιχτή περίδεση σχοινιού στον λαιμό μέχρι τον στραγγαλισμό. Καταλογίστηκε χρήση γαντιών για αποφυγή γενετικών ιχνών. Ο 42χρονος καταδικάστηκε πρωτοδίκως από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω σε ισόβια κάθειρξη.

Οι αντιφάσεις που βάρυναν τον ήδη καταδικασμένο

Η εισαγγελική πρόταση ανατέμνει τις δηλώσεις του 42χρονου. Αρχικά ισχυρίστηκε πως την 13η Ιουνίου εισήλθε και εξήλθε από την Κόκκινη Πύλη και ότι βρέθηκε στον πατέρα του για σύντομα χρονικά διαστήματα. Το βιντεοληπτικό υλικό των πυλών δεν τον κατέγραψε. Η ανάλυση κεραιών κινητής τηλεφωνίας έδειξε παρουσία στη Μεσαιωνική Πόλη από μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα ως τις 2:12, καθώς και από τις 2:34 το μεσημέρι έως τις 5:24 το απόγευμα, αλλά και στις 9:24 το βράδυ της 13ης Ιουνίου. Η πολύωρη παραμονή του κοντά και εντός της οικίας δεν συνάδει με την αρχική του εκδοχή.

Μάρτυρας τον είδε να κατευθύνεται στη συγκεκριμένη οικία τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας κρατώντας αντικείμενα που παρέπεμπαν σε εργαλεία. Επιδίωξε να επηρεάσει συνάδελφο για να τροποποιήσει κατάθεση σχετικά με τηλεφωνική κλήση προς τον πατέρα του, η οποία φέρεται να έγινε, όταν ο τελευταίος ήταν ήδη νεκρός. Για το αίμα στην τσάντα του έδωσε δύο αντιφατικές εξηγήσεις, που δεν στέκουν στην κοινή λογική, ούτε στον ιατροδικαστικό χρόνο θανάτου.

Η κρίσιμη μαρτυρία που άνοιξε νέο κεφάλαιο

Όταν ο 42χρονος άρχισε να εκτίει την ποινή του, εμφανίζεται στις 18 Δεκεμβρίου 2024 η μαρτυρία μιας 47χρονης ημεδαπής. Καταθέτει ότι στα τέλη Αυγούστου ο 41χρονος της εκμυστηρεύθηκε πως σκότωσε τον Γεώργιο Καριώτη. Σύμφωνα με όσα της είπε, μπήκε στην οικία του θύματος στις 13 Ιουνίου 2022 μαζί με γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη που έκανε χρήση ναρκωτικών, όπως και ο ίδιος. Αιφνιδίασε το θύμα με τη φράση “με θυμάσαι;”, το έπιασε από τον λαιμό με γάντια, έβαλε πετσέτα στο στόμα, σκούπισε με την ίδια το αίμα που έτρεξε από τα μάτια, άρπαξε 30.000 ευρώ και διέφυγε. Περιέγραψε δε μια συνέχεια που σοκάρει, με ισχυρισμό πως η άγνωστη γυναίκα που τον συνόδευσε, δολοφονήθηκε αργότερα από άλλα άτομα αλβανικής καταγωγής και ρίχτηκε στη θάλασσα.

Τα δείγματα DNA που έδεσαν τον κύκλο των υπόπτων

Σχηματίστηκε νέα προκαταρκτική δικογραφία δείγματος DNA από τον 41χρονο και σύγκρισή του με μη ταυτοποιηθέν υλικό του εγκληματικού χώρου. Η σύγκριση στο Εθνικό Αρχείο γενετικών τύπων έδειξε, ότι γενετικά στοιχεία που αντιστοιχούν στον 41χρονο, εμπεριέχονται σε μίγματα βιολογικών υλικών περισσοτέρων του ενός ατόμων στο σχοινί του λαιμού, καθώς και στην πετσέτα κάτω από το κεφάλι. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας η παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος. Η μάρτυρας προσδιόρισε ως κίνητρο την αφαίρεση χρηματικού ποσού 30.000 ευρώ. Ο ίδιος ο 41χρονος σε μεταγενέστερη, χωρίς όρκο εξέτασή του, αναφέρθηκε σε συνολικό ποσό 34.000 ευρώ.

Οι εκδοχές των κατηγορουμένων και η κατάρριψή τους

Ο 41χρονος στην απολογία και στο υπόμνημά του δεν αποδέχθηκε την ενοχή. Μίλησε για κοινό παρελθόν διακίνησης ναρκωτικών με τον 42χρονο και για απώλεια ποσότητας κοκαΐνης αξίας 7.500ν ευρώ που δημιούργησε πίεση. Ισχυρίστηκε ότι γνώριζε ότι ο 42χρονος θα αφαιρούσε κρυμμένα χρήματα του πατέρα του και ότι όταν έφθασε, ο 75χρονος ήταν ήδη νεκρός. Είπε πως βοήθησε μόνο για να δοθεί εικόνα ληστείας και ότι έδωσε το σχοινί που πέρασε στον λαιμό του θύματος.

Η εισαγγελική αξιολόγηση θεωρεί την εκδοχή αυτή ασύμβατη με τα δεδομένα. Ο 41χρονος είχε ήδη εξομολογηθεί ανθρωποκτονία και ληστεία στη 47χρονη και σε ανύποπτο χρόνο είχε αναφερθεί σε κοινωνική λειτουργό για τέλεση ανθρωποκτονίας. Σημειώνεται, ότι η υιοθέτηση της εκδοχής περί υπόθαλψης συνέβη, αφού προέκυψε η ταυτοποίηση του γενετικού του υλικού στο σχοινί και στην πετσέτα, στοιχείο που ερμηνεύεται ως προσαρμογή της υπερασπιστικής γραμμής στα ευρήματα.

Ο μηχανισμός του εγκλήματος όπως ανασυντίθεται

Κατά την εισαγγελική πρόταση, ο 41χρονος μαζί με τον ήδη καταδικασμένο 42χρονο αιφνιδίασαν το θύμα εκ των όπισθεν. Έφραξαν μύτη και στόμα με πετσέτα. Το έριξαν μπρούμητα στο δάπεδο. Ανέβηκαν πάνω του πιέζοντας τον κορμό και την πλάτη με το βάρος για να αδρανοποιήσουν κάθε αντίσταση. Χτύπησαν επανειλημμένα το πρόσωπο στο πάτωμα μέχρι να καμφθεί η άμυνα και οι αισθήσεις. Έδεσαν τα χέρια πισθάγκωνα. Πέρασαν σχοινί γύρω από τον λαιμό κρατώντας τα δύο άκρα από πίσω σαν χαλινά και τράβηξαν με δύναμη μέχρι να επέλθει ασφυξία.

Οι εκδορές στα γόνατα, οι κακώσεις στη μύτη, στα βλέφαρα και στη δεξιά προσωπική χώρα συνάδουν με ρίψη και διάτρηση της αντίστασης. Η απουσία ξένου γενετικού υλικού στα νύχια δείχνει σύντομο αιφνιδιασμό και ταχεία αδρανοποίηση. Η προχωρημένη ηλικία του θύματος έναντι δύο νεότερων δραστών καθιστά ευχερή την υπέρβαση κάθε αντίστασης.

Τα ίχνη μιας αποτυχημένης παραπλάνησης

Το κοντάρι που έφραζε την πόρτα, ο χαλαρός βρόχος στον λαιμό, τα δεσμά με κορδόνι αρβύλας, τα δύο προσεκτικά σκεπασμένα ποτήρια, τα αποτσίγαρα συγκεκριμένων μαρκών, το πουκάμισο με αίμα σφηνωμένο στον καταψύκτη, η πετσέτα στρατηγικά τοποθετημένη κάτω από το κεφάλι και η κίτρινη τσάντα του 42χρονου επάνω στον καταψύκτη δημιούργησαν ένα μωσαϊκό δήθεν ληστείας. Η συνέχεια το ακύρωσε.

Σε περιβάλλοντα χώρο βρέθηκε το πορτοφόλι του θύματος χωρίς την τραπεζική κάρτα, ωστόσο δεν καταγράφηκε μεταγενέστερη συναλλαγή. Ο ισχυρισμός για επισκέψεις του θύματος σε κατάστημα την ημέρα του θανάτου του αποδομήθηκε από τις κάμερες. Η παρουσία του 42χρονου στην περιοχή τις κρίσιμες ώρες επιβεβαιώθηκε από τις κεραίες. Η μεταγενέστερη προσπάθεια να παραχθούν ψευδείς αποδείξεις μέσω τηλεφωνικών κλήσεων αποκαλύφθηκε από τις αντιφάσεις και τους μάρτυρες.

Το οικονομικό κίνητρο και η διαδρομή του χρήματος

Η πρόταση αναγνωρίζει ως κίνητρο το χρήμα. Η μαρτυρία της 47χρονης για 30.000 ευρώ και η άτυπη παραδοχή του 41χρονου για 34.000 ευρώ συμπλέκονται με προγενέστερες ενδείξεις για οικονομικές εντάσεις. Ο 42χρονος ζητούσε συχνά χρήματα από τον πατέρα του. Προβλήθηκε από πλευράς του αφηγηματικό σενάριο ληστείας με τρίτο πρόσωπο που καταρρίπτεται από την εξέλιξη της έρευνας. Επιμέρους αναφορές για μικρά ποσά σε πουγκί που βρέθηκε κρεμασμένο στο κεφαλάρι του κρεβατιού δεν αντιστρέφουν την εικόνα. Αντιθέτως, ενισχύουν την εκτίμηση ότι η απόκρυψη χρημάτων στο σπίτι αποτέλεσε στόχο και ότι η σκηνοθεσία απέτυχε να τον συγκαλύψει.

Η συμπεριφορά μετά την πράξη και οι απόπειρες χειραγώγησης

Η εισαγγελική αποτύπωση σταθμίζει την παρουσία του 42χρονου στον χώρο πριν και μετά τον χρόνο θανάτου, την κίνησή του στη Μεσαιωνική Πόλη από σημεία εκτός πεδίου καμερών, τη νυχτερινή παρατήρηση μάρτυρα ότι εισήλθε στην αυλή με αντικείμενα που έμοιαζαν με εργαλεία, την αποστολή γραπτού μηνύματος σε μάρτυρα για μυστική συνάντηση και την προσπάθεια να κατευθυνθεί το αποδεικτικό αφήγημα προς τον αδελφό του. Η συνολική στάση αξιολογείται ως μεθοδευμένη και αντιφατική, με την επίκληση προβλημάτων μνήμης να ερμηνεύεται ως προσχηματική κάθε φορά που οι αντικειμενικές ενδείξεις τον έφερναν σε δύσκολη θέση.

Η νομική κατάληξη της εισαγγελικής κρίσης

Κατά την Αντεισαγγελέα, συντρέχουν όλα τα στοιχεία για την κατά νόμο θεμελίωση ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία ως προς τον 41χρονο και ληστείας κατά συναυτουργία με ιδιαίτερη σκληρότητα για αμφότερους. Η υπόθεση Καριώτη είναι ένας λαβύρινθος από ίχνη, αποτυπώματα συμπεριφοράς και τεχνικά ευρήματα που στα χέρια της εισαγγελικής αρχής μετουσιώνονται σε συνεκτική αφήγηση. Από την πρώτη εικόνα του δωματίου με το κορδόνι, το σχοινί και την πετσέτα, μέχρι τη φωνή της 47χρονης και τις αδιαμφισβήτητες ενδείξεις DNA, η πρόταση χαράζει μια ξεκάθαρη γραμμή.

Ο 41χρονος και ο 42χρονος, σύμφωνα με την εισαγγελική θεώρηση, ενήργησαν μαζί, αιφνιδίασαν, ακινητοποίησαν και στραγγάλισαν τον 75χρονο άνδρα. Η κακώς σκηνοθετημένη ληστεία δεν άντεξε μπροστά στην επιμονή της έρευνας.