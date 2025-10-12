Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια βρίσκονται οι υπεύθυνοι ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, μετά τον τραγικό πνιγμό ενός πεντάχρονου αγοριού στην πισίνα του καταλύματος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί, σε ξενοδοχείο στην Καμάρα Σαντορίνης, όταν το παιδί, που βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς του, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα.

Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και συνέλαβε τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου καθώς και τον 37χρονο υπεύθυνο της πισίνας, ο οποίος είναι πιστοποιημένος ναυαγοσώστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα του περιστατικού ο ναυαγοσώστης βρισκόταν σε δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του παιδιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Όλοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το παιδί ανήκε σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία. Τη στιγμή του συμβάντος, οι γονείς του βρίσκονταν στην ίδια πισίνα, χωρίς να αντιληφθούν τι είχε συμβεί.

Οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται, μέχρι αυτή την ώρα από τις Αρχές. Μέσα σε λίγα λεπτά, η χαρά των διακοπών μετατράπηκε σε σοκ και θλίψη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 33χρονος πατέρας είχε μπει πρώτος στο νερό. Όταν βγήκε, δεν είδε το παιδί και άρχισε να το αναζητά. Λίγο αργότερα, το αγοράκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου μαζί και ένας γιατρός έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειεςχρησιμοποιώντας και απινιδωτή, ωστόσο οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αντιδράσεις και δηλώσεις

«Εκείνο το οποίο έμαθα, ήταν παρόντες οι γονείς στη πισίνα, διέλαυσε της προσοχής τους, ξέφυγε από την προσοχή τους και συνέβη το μοιραίο γεγονός. Υπήρχε απινιδωτής στο ξενοδοχείο, έγινε χρήση, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διακομίσθη στο Νοσοκομείο Θήρας παρά το γεγονός φαινόταν ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, συνέχισαν την προσπάθεια αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή», ανέφερε στην ΕΡΤnews ο δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, Αντώνης Παγώνης, δήλωσε: «Αρχικά είναι μια ανείπωτη θλίψη και τραγωδία για όλους μας. Υπήρχαν εκεί πέρα και ναυαγοσώστης και προσωπικό του ξενοδοχείου. Ήταν εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα, ακόμη και με απινιδωτή. Έγιναν κάποιες προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού που δεν απέδωσαν θετικά».