Αναστάτωση επικράτησε στον αγώνα scramble που διοργανώθηκε από στη Φλώρινα από το Μοτοσυκλετιστικο Όμιλο Φλώρινας με μηχανή που έφυγε από την πορεία της και κατέληξε πάνω στο κοινό.

Οπως, μεταδίδει η ΕΡΤ, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο αναβάτης σε μια στροφή έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα ο ίδιος να πέσει από τη μηχανή ενώ η μηχανή έφυγε και κατέληξε στο κοινό σε παιδιά που εκείνη την ώρα παρακολουθούσαν τον αγώνα.

Τα παιδιά προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις από τις οποίες προέκυψε ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.