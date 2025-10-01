Η διευθύντρια ενός νηπιαγωγείου στην Αθήνα συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου.

Το περιστατικό συνέβη κατά την αποχώρηση των παιδιών, όταν ένα κορίτσι τεσσάρων ετών ξέφυγε της προσοχής του προσωπικού.

Το παιδί εντοπίστηκ από μία γυναίκα λίγο αργότερα σε κατάστημα εστίασης, που βρίσκεται στην οδό Αχαρνών 229.

Το μετέφερε άμεσα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου περίμενε η μητέρα του.

Η 4χρονη είναι καλά στην υγεία της, ενώ σε βάρος της διευθύντριας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.