Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «συνομιλεί αυτήν τη στιγμή» σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα στο Telegram ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γιέρμακ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία διεξάγεται την επομένη μίας εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου χθες στο Κίεβο, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «ασκήσει πιέσεις» στον Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας.

I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025

Συγκεκριμένα ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόεδρος με ανάρτησή του στo X έγραψε:«Είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μια πολύ θετική και παραγωγική συνομιλία. Συγχαίρω τον πρόεδρο Τραμπ για την επιτυχία του και για τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή που κατάφερε να εξασφαλίσει, η οποία αποτελεί εξαιρετικό επίτευγμα. Αν μπορεί να σταματήσει ένας πόλεμος σε μια περιοχή, τότε σίγουρα μπορούν να σταματήσουν και άλλοι πόλεμοι συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού πολέμου.

Συζητήσαμε ευκαιρίες για την ενίσχυση της αεράμυνάς μας, καθώς και συγκεκριμένες συμφωνίες που επεξεργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε αυτό. Υπάρχουν καλές επιλογές και σταθερές ιδέες για το πώς να μας ενισχύσουμε πραγματικά. Πρέπει να υπάρξει ετοιμότητα από τη ρωσική πλευρά για να εμπλακεί σε πραγματική διπλωματία κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ισχύος. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε!»

Τέλος, μια ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, αναμένεται να μεταβεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων, την ενέργεια και την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.