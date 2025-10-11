Η Αίγυπτος προετοιμάζεται να φιλοξενήσει διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, στο πλαίσιο αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Στο Σαρμ ελ Σέιχ

Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, Σαρμ ελ Σέιχ, και θα συμπροεδρεύσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Επικοινωνία με Ρούμπιο

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία συζήτησαν τα σχέδια για τη Σύνοδο και τη συμμετοχή άλλων χωρών. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ή επιπλέον λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη Σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες, ενισχύοντας τη διεθνή προσπάθεια για σταθερότητα στην περιοχή.