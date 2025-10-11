Ένα ανθρώπινο «ποτάμι», δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι παίρνουν το δρόμο της επιστροφής, προς την πόλη της Γάζας. Οικογένειες αντικρίζουν τα ερείπια των σπιτιών τους, αναζητώντας, μάταια, απαντήσεις.

Από συνοικία σε συνοικία, όπου φτάνει το μάτι, δεν υπάρχει κτίριο που να είναι κατοικήσιμο.

Ο Αμερικάνος πρόεδρος, Ντ. Τραμπ θα επισκεφθεί και το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Και αυτή η επίσκεψη θα γίνει με προσεκτικές κινήσεις και θα εκπέμψει το μήνυμα της πολιτικής επιτυχίας, αλλά και το μήνυμα που θέλει να προβάλλει ο Τραμπ για τον εαυτό του, δηλαδή ως του Αμερικανού προέδρου που θα φέρει την ειρήνη.

Αυτός ο τίτλος του αναγνωρίζεται ακόμα και από μεγάλο μέρος ων Δημοκρατικών αλλά και του Τύπου, και του πιστώνεται αυτή η επιτυχία, καθώς η συμφωνία επετεύχθη από δικούς του προσωπικούς διαμεσολαβητές, «δικά του πρόσωπα» όπως ο γαμπρός του και όχι από διπλωματικά πρόσωπα.

Την Δευτέρα το πρωί ο Τραμπ θα πάει στο Ισραήλ και θα κατευθυνθεί στην Βουλή όπου θα εκφωνήσει μία ομιλία, μετά θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου και έπειτα, με τις οικογένειες των ομήρων.

Έως τότε δεν αποκλείεται να έχουν απελευθερωθεί και κάποιοι όμηροι ακόμα.

Αναφορικά με την Αίγυπτο, το απόγευμα της Δευτέρας ο Τραμπ θα ταξιδέψει και θα συναντήσει τον Αλ Σίσι και θα συμμετάσχει σε μία τελετή που θα γίνει για την τελική υπογραφή της συμφωνίας με τους άλλου ηγέτες, με την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία.

Παρά το κλίμα ευφορίας, στις ΗΠΑ γνωρίζουν πόσο εύθραυστη παραμένει αυτή η κατάσταση. Γι’ αυτόν τον λόγο θα υπάρχει μία ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτών να σταθμεύσουν στην Αίγυπτο.

Δεν θα πάνε στη Γάζα αλλά έρχονται στην περιοχή προκειμένου να εποπτεύσουν την περιοχή και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν παραβιάσεις.

Ο Αντιστράτηγος ε.α. και Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., Ιωάννης Μπαλτζώης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς.

«Διαβάζοντας την διαδικασία και τα σχέδια Τραμπ, κατέληξαν στην συμφωνία των 20 σημείων. Η άποψη μου είναι ότι εάν παραδώσουν τα όπλα (σ.σ. η Χαμάς) εκεί θα πάνε όλα καλά. Άρα η πρώτη φάση μετά την απελευθέρωση των ομήρων, θα εξελιχθεί καλά εκτός και αν κάνει κάποια έκπληξη η Χαμάς, που δεν νομίζω γιατί έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση. Το Ισραήλ ζήτησε από τις ΗΠΑ ή τον θάνατο της Χαμάς ή τον δικό τους και προτίμησαν τον θάνατο της Χαμάς, δηλαδή να αφοπλιστεί πλήρως. Για το αν θα υπάρξει ηρεμία στην περιοχή η άποψή μου είναι ότι αν λυθεί αυτό το θέμα δεν θα έχουμε ειρήνη μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς ή Ισραήλ-Παλαιστίνης, αλλά ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αν επέλθει η συμφωνία και υπογραφεί θα έχουμε κολοσσιαίες γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή. Η Χαμάς και οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι δεν θέλουν να κάνουν το παλαιστινιακό κράτος αλλά το ισλαμικό χαλιφάτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος του Ερντογάν στη Γάζα

Πανηγυρίζει ο Ερντογάν και κυριαρχεί όλο αυτό το κλίμα στον τουρκικό Τύπο. Εκτός από τον Ερντογάν, στους πρωταγωνιστές είναι και ο Ιμπραήμ Καλίν, και παντού αναφέρεται ο ρόλος του στην διαπραγμάτευση.

Στην Τουρκία υπάρχει ευφορία, ο Ερντογάν προσπαθεί να δείξει ότι έκανε κάτι στις ΗΠΑ καθώς υπάρχουν μηνύματα ότι η συνάντηση με τον Τραμπ δεν πήγε καλά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, δεν έχουν εξελιχθεί καλά. Ο διευθυντής των τουρκικών αερογραμμών ανέφερε ότι η συμφωνία με την Boeing δεν έχει κλείσει ακόμα, και πρέπει να δουν αν θα ικανοποιηθούν και τα οικονομικά τους αιτήματα και να δουν εάν η συμφωνία τελικά τους συμφέρει. Ο Ερντογάν πήγε στις ΗΠΑ για να πάρει τα F-16.

Εισέπραξε το αίτημα να μην αγοράζει το ρωσικό πετρέλαιο, να αγοράζει το αέριο των ΗΠΑ και να μην αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, κάτι το οποίο είναι αδύνατον να συμβεί. Από την άλλη, είναι σημαντικό να βοηθήσει να αφοπλιστεί η Χαμάς, γιατί αυτό θα βοηθήσει την Τουρκία, και στην Συρία – όπου εκεί η Τουρκία είναι αντιμέτωπη με το Ισραήλ και το κουρδικό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και για τον Ερντογάν και για την πορεία του μέχρι τις εκλογές.