Ένα εντυπωσιακό βίντεο κάνει τον γύρο των social media, απαθανατίζοντας έναν αλεξιπτωτιστή να πέφτει από τα 230 μέτρα του ουρανοξύστη Varso Tower στη Βαρσοβία, το ψηλότερο κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ριψοκίνδυνο άλμα πραγματοποιήθηκε από τον Πολωνό BASE jumper, γνωστό στο Instagram ως @e.xtremalny, λίγες μέρες μετά το επίσημο άνοιγμα του παρατηρητηρίου του πύργου.

«Το πρώτο άλμα μετά το άνοιγμα του παρατηρητηρίου – και είναι μόνο η αρχή!» λέει ο τολμηρός αλεξιπτωτιστής προκαλώντας ίλιγγο και πολλά σχόλια.

Ο ουρανοξύστης Varso είναι κτίριο γραφείων στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Με ύψος 310 μέτρων, ο ουρανοξύστης είναι το ψηλότερο κτίριο στην Πολωνία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 5ο ψηλότερο στην Ευρώπη.

Η κορυφή του διαθέτει δημόσιο παρατηρητήριο με πανοραμική θέα στην πολωνική πρωτεύουσα.