Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε χθες στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πανεπιστημίου, όταν μια γυναίκα εμφανίστηκε κρατώντας από το λουράκι ένα πόνυ. Η παρουσία του ζώου σε κεντρικό δρόμο της πρωτεύουσας τράβηξε τα βλέμματα περαστικών και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα social media, όπου το βίντεο της βόλτας έγινε γρήγορα viral.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα ήταν πιθανότατα τουρίστρια, χωρίς να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον προορισμό της με το πόνυ ή τη διάρκεια της βόλτας της.

Δείτε το βίντεο που καταγράφηκε από περαστικούς και έχει γίνει viral: