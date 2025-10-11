Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και κράτησε σχετικό έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια. Η ομάδα του Τριλίνι δεν απειλήθηκε σοβαρά και «ξεμάκρυνε» στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν άνοιξε τη διαφορά με σερί 12-8 μετά το 22-20 (42’).

Η αντίπαλος ομάδα, η Άλμπατρο από τις Συρακούσες, βρέθηκε πίσω σε μεγάλα διαστήματα, αν και προσπάθησε να κρατήσει επαφή, ειδικά στο πρώτο μέρος. Κατά το δεύτερο ημίχρονο, οι “ερυθρόλευκοι” φρόντισαν να επιβάλουν ρυθμό και να μην αφήσουν περιθώρια για αντεπίθεση.

Η συνολική διαφορά των 6 γκολ αντικατοπτρίζει την κυριαρχία του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν συνέπεια στην άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί επίσης στην Ηλιούπολη την προσεχή Δευτέρα (13/10) στις 19:30.