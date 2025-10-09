Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την επιστροφή του Super Cup το 2026, ενός θεσμού που είχε να διεξαχθεί από το 2007. Ο αγώνας θα φέρει αντιμέτωπους τον πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακό με τον φιναλίστ του Κυπέλλου ΟΦΗ, προσφέροντας την πρώτη μεγάλη μάχη της νέας χρονιάς.

Η επιλογή του Παγκρητίου Σταδίου στο Ηράκλειο δεν είναι τυχαία, καθώς συνδυάζει σύγχρονες εγκαταστάσεις με έντονο ποδοσφαιρικό παλμό. Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου, δίνοντας μια ξεχωριστή διάσταση στις γιορτινές μέρες.

Η τελευταία φορά που είχε διεξαχθεί ο θεσμός ήταν το 2007, όταν ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει τη Λάρισα. Έκτοτε, η διοργάνωση είχε μπει στο «συρτάρι», μέχρι τη φετινή απόφαση της Ομοσπονδίας να την αναβιώσει.

Ο αγώνας Ολυμπιακού – ΟΦΗ αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι αλλά και για το συμβολισμό της επαναφοράς ενός θεσμού που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ξανά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά:

«Η αυλαία της νέας χρονιάς ανοίγει με έναν ιστορικό αγώνα: στις 3 Ιανουαρίου 2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο, το Super Cup επιστρέφει έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες!

Ο Ολυμπιακός, νταμπλούχος της σεζόν 2024-25, θα αντιμετωπίσει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ, σε έναν αγώνα με έντονο αγωνιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς για τελευταία φορά διεξήχθη πριν από 18 χρόνια (31 Οκτωβρίου 2007) με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν της Λάρισας 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η επιστροφή του θεσμού αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΠΟ, η οποία έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αναβάθμιση των εγχώριων διοργανώσεων. Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και επικυρώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής».