Εφιαλτικές στιγμές έζησε τα ξημερώματα της Παρασκευής οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας από 35χρονο αλλοδαπό.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 35χρονος δράστης μπήκε στο ταξί ως πελάτης, όμως κατά τη διάρκεια της διαδρομής, απείλησε με σύριγγα τον ταξιτζή αρπάζοντας μικρό χρηματικό ποσό.

Εκτός από τον 35χρονο, το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα, ένα άτομο για κλοπή προϊόντων από υπεραγορά της Πυλαίας, ένα άτομο και συγκεκριμένα 20χρονη Ελληνίδα, για παράβαση του Νόμου περί όπλων, καθώς σε έλεγχο των αποσκευών της στον αερολιμένα, λίγο πριν ταξιδέψει σε χώρα της Ευρώπης, βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο όπλο, αλλά και ένα άτομο για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.