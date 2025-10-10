Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν σε αδιέξοδο, σημείωσαν ξαφνική πρόοδο αυτή την εβδομάδα μετά την απροσδόκητη παρέμβαση των Αμερικανών απεσταλμένων Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση της διαδικασίας και έναν Αμερικανό κυβερνητικό αξιωματούχο.

«Τις πρώτες μέρες, πήγαινε πολύ αργά. Δεν υπήρχε προθυμία για υποχώρηση σε βασικά ζητήματα», ανέφερε άτομο κοντά στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα.

Τα βασικά σημεία διαφωνίας περιλάμβαναν:την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα,τους μηχανισμούς για την απελευθέρωση ομήρων και την ανταλλαγή κρατουμένων,τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και την ταυτότητα των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν.

Την Τετάρτη, η δυναμική άλλαξε όταν οι Κούσνερ και Γουίτκοφ, συνοδευόμενοι από τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, παρουσίασαν ένα πακέτο προτάσεων και πίεσαν για άμεση αποδοχή.

Η επιτάχυνση των εξελίξεων

«Η ταχύτητα με την οποία φτάσαμε σε συμφωνία μόλις μπήκαν οι Αμερικανοί στο τραπέζι ήταν εντυπωσιακή», δήλωσε μία πηγή. «Περιμέναμε ότι θα χρειαστούν πέντε ακόμη ημέρες».

Η αμερικανική πρόταση περιλάμβανε την απαίτηση να ξεκινήσει η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων πριν από την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων μια σημαντική υποχώρηση από την πλευρά του Ισραήλ.

Η συμφωνία άρχισε να κλειδώνει λίγο πριν τις 2:30 π.μ. Πέμπτης (ώρα Αιγύπτου), όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε την τελική τηλεδιάσκεψη με την ομάδα διαπραγματευτών και στη συνέχεια δημοσίευσε ανάρτηση στο Truth Social ανακοινώνοντας την επίτευξή της.

Η συμμετοχή τρίτων δυνάμεων

Παρότι η αμερικανική παρέμβαση ήταν καταλυτική, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και διπλωμάτες από την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ. Πολλοί εκτιμούν ότι αρκετοί από τους εμπλεκόμενους περίμεναν την αμερικανική παρουσία για να προχωρήσουν σε κρίσιμες αποφάσεις.

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ πέταξαν στο Κάιρο για να ενημερώσουν τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι και κατόπιν μετέβησαν στην Ιερουσαλήμ για να παρουσιάσουν το σχέδιο στην ισραηλινή ηγεσία. Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία λίγες ώρες αργότερα.

Οι όροι της συμφωνίας

Η συμφωνία προβλέπει:Άμεση αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από ορισμένες περιοχές της Γάζας, απελευθέρωση 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων και μεταφορά των σορών 28 νεκρών, απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων, εντατικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε: «Αν όλα πάνε όπως πρέπει, πρόκειται για σημαντικό σημείο καμπής μετά από δύο χρόνια πολέμου».

Στρατιωτική παρακολούθηση και διεθνής εμπλοκή

Περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες άρχισαν να φθάνουν στο Ισραήλ για τη σύσταση κοινής ομάδας παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός. Στην προσπάθεια θα συμμετάσχουν στρατιωτικές δυνάμεις από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εισέλθουν στη Γάζα, αλλά θα βοηθήσουν στον συντονισμό και την εφοδιαστική. Η Ομάδα Εργασίας της CENTCOM σχεδιάζει να συνεργαστεί με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις για τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας που τελικά θα αντικαταστήσει την ισραηλινή στρατιωτική παρουσία.

Το επόμενο βήμα και η επίσκεψη Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται στο Ισραήλ την Κυριακή. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, θα μιλήσει στην Κνεσέτ, θα συναντήσει οικογένειες ομήρων και πιθανώς θα παρακολουθήσει προσωπικά την απελευθέρωση μερικών εξ αυτών.

«Η χρονική στιγμή του ταξιδιού που συμπίπτει με τη διετή επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου στο εβραϊκό ημερολόγιο είναι εξαιρετικά σημαντική για την ισραηλινή ψυχή», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ο Ρόμπερτ Γκρίνγουεϊ πρώην διευθυντής για τη Μέση Ανατολή στον Λευκό Οίκο και αρχιτέκτονας των Συμφωνιών του Αβραάμ, προειδοποίησε:«Οι δύσκολες μέρες είναι αυτές που ακολουθούν τη Δευτέρα», εννοώντας την ημέρα που αναμένεται η Χαμάς να ξεκινήσει την απελευθέρωση ομήρων.

Επόμενη φάση: Διαπραγματεύσεις για την επόμενη μέρα στη Γάζα

Αν και η τρέχουσα φάση εστιάζει στην κατάπαυση πυρός, στην ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, τα πιο δύσκολα ζητήματα βρίσκονται μπροστά:Ο αφοπλισμός της Χαμάς, η δημιουργία τεχνοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης

Το μελλοντικό καθεστώς ασφαλείας της Γάζας

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι έχουν δεσμεύσεις από μουσουλμανικές και αραβικές χώρες να συμμετάσχουν σε πολυεθνική δύναμη, όμως η υλοποίηση της ανάπτυξης παραμένει πρόκληση.

«Υπάρχουν ακόμα πολλοί τρόποι με τους οποίους αυτό μπορεί να πάει στραβά», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Παρακολουθούμε τις λεπτομέρειες για να βεβαιωθούμε ότι όλοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους».

