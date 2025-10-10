Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι Ουάρι, ένας πολιτισμός που άνθησε από το 600 έως το 1000 μ.Χ., χρησιμοποίησαν μπίρα αναμειγμένη με ψυχεδελικά φυτά για να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και να προσεταιριστούν ξένες ελίτ. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στη La Revista de Arqueología Americana, ρίχνει φως σε μια πρωτότυπη μορφή διπλωματίας μέσα από τη σφαίρα του τελετουργικού ποτού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, κατάλοιπα από σπόρους του φυτού Anadenanthera colubrina –γνωστού και ως vilca– έχουν βρεθεί σε χώρους των Ουάρι, δίπλα σε υπολείμματα μπύρας φτιαγμένης από Schinus molle. Το vilca περιέχει ισχυρές ψυχοδραστικές ουσίες, και όταν αναμιγνυόταν με τη ζύμη της μπίρας, δημιουργούσε ένα ποτό που «κατεύναζε αλλά παρατείνε» τη μέθη, όπως εξηγεί ο Τζάστιν Τζένινγκς, επιμελητής αρχαιολογίας Νότιας Αμερικής στο Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο και συντάκτης της μελέτης.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η «επίλαμψη» αυτής της εμπειρίας μπορούσε να διαρκέσει μέρες ή εβδομάδες, προκαλώντας συναισθήματα ενσυναίσθησης και έντονης κοινωνικότητας. Αυτά τα χαρακτηριστικά, πιστεύουν οι ερευνητές, ήταν ζωτικής σημασίας για ένα πολιτικό σύστημα που βασιζόταν σε συχνές, ειρηνικές επαφές ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής — ακόμη και σε πρώην εχθρούς.

Οι τελετές κατανάλωσης της ψυχεδελικής μπίρας λάμβαναν χώρα σε κλειστούς αυλόγυρους, μέσα στις κατοικίες αξιωματούχων των Ουάρι. Εκεί, ομάδες λίγων δεκάδων ανθρώπων συγκεντρώνονταν για ώρες, πίνοντας, τρώγοντας και προσευχόμενοι. Όπως αναφέρει η μελέτη, αυτές οι ώρες κοινής εμπειρίας άφηναν ανεξίτηλο αποτύπωμα — δημιουργούσαν δεσμούς αλληλεγγύης και συναισθηματικής συνοχής.

Ο ανεξάρτητος ερευνητής και συν-συγγραφέας της μελέτης, Τζέικομπ Κιρ, υπογραμμίζει ότι η τακτική, περιοδική κατανάλωση αυτής της ψυχοδραστικής μπίρας είχε μακροχρόνιο ψυχολογικό αντίκτυπο στα μέλη της κοινωνίας. «Τα αποτελέσματα αυτών των τελετουργιών θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μια νέα νοητική κανονικότητα – μια κατάσταση αυξημένης ενσυναίσθησης και αποδοχής», σημειώνουν οι ερευνητές.

Σε έναν κόσμο όπου η βία, οι συγκρούσεις και οι φυλετικές αντιπαλότητες ήταν παρόντες, αυτή η ψυχεδελική μπίρα ίσως προσέφερε στον πολιτισμό των Ουάρι ένα ισχυρό εργαλείο πολιτικής σταθερότητας. Μέσα από μια γιορτινή εμπειρία, μετατράπηκε σε όπλο ειρήνης – και σε μέσο οικοδόμησης μιας προ-ίνκας αυτοκρατορίας που θα άφηνε το αποτύπωμά της στην ιστορία των Άνδεων.