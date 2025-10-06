Είναι το μακρινό 1876, όταν ο Λορέντζος Μάμος με καταγωγή από τη Ζάκυνθο και αμαξοποιός στο επάγγελμα, θα κάνει μια επιχειρηματική κίνηση έκπληξη: θα ιδρύσει το πρώτο χειροκίνητο ζυθοποιείο της οικογένειας στην Πάτρα και -ίσως- χωρίς να το φαντάζεται ούτε ο ίδιος θα «φυτέψει» τους πρώτους σπόρους για μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή σχέση: αυτή ανάμεσα στην αχαϊκή πόλη και την μπίρα Μάμος.

Μια σχέση που στο πέρασμα των δεκαετιών έγινε ακόμα πιο ισχυρή, γουλιά με τη γουλιά, χρόνο με τον χρόνο, πράξη με την πράξη.

Μια σχέση που φάνηκε πόσο δυνατή είναι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, όταν και απονεμήθηκε η υποτροφία της μπίρας Μάμος, αξίας 48.000€, σε υποψήφια διδακτορική φοιτήτρια.

Μια ιστορία γεμάτη μεράκι, αφρό και Πάτρα

Οι σπόροι που φύτεψε ο Λορέντζος Μάμος το 1876, απέδωσαν καρπούς τον 20ο αιώνα – ιδιαίτερα από τη στιγμή που τα ηνία της ζυθοποιίας πήρε ο γιος του Πέτρος Μάμος.

Έχοντας αποφοιτήσει από τη Ζυθοποιητική Ακαδημία του Μονάχου και ως ο πρώτος Έλληνας διπλωματούχος ζυθοποιός, αναλαμβάνει την οικογενειακή επιχείρηση και τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν.

Το 1903 βραβεύεται στη διεθνή έκθεση των Αθηνών με το χρυσό μετάλλιο για τη μπίρα που παρασκεύασε σύμφωνα με δική του συνταγή και το 1908 ιδρύει το «Εργοστάσιον Ζυθοποιίας και Παγοποιίας Πέτρου Μάμου και Σίας» στην Πάτρα – ένα τεχνολογικά σύγχρονο ζυθοποιείο εφάμιλλο των καλύτερων του εξωτερικού.

Η μπίρα Μάμος θα γίνει σύμβολο για την Αχαϊκή πόλη, θα είναι ο πρώτος ελληνικός ζύθος που θα «ταξιδέψει» σε Γερμανία, Γαλλία και Αγγλία, ενώ θα συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Πάτρας, αλλά και της χώρας.

Και παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, οι δεσμοί ανάμεσα στη Μάμος και την Πάτρα δεν χαλαρώνουν. Κάτι που φάνηκε με την «αναβίωση» της μπίρας το 2017, βασισμένη στην αυθεντική συνταγή, σε συνεργασία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. και της οικογένειας Μάμου.

Στο πλευρό του Πανεπιστημίου Πατρών και της νέας γενιάς

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, η μπίρα Μάμος ήταν ξανά δίπλα στην πόλη – αυτή τη φορά στο πλευρό του Πανεπιστημίου Πατρών και της νέας γενιάς.

Εκεί πραγματοποιήθηκε η απονομή της υποτροφίας Μάμος σε υποψήφια διδακτορική φοιτήτρια – όπου έδωσαν το παρών ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αλέξανδρος Κατσαούνης, φοιτητές, εκπρόσωποι της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και φυσικά μέλη της οικογένειας της ιστορικής ζυθοποιίας.

«Η ιστορία της μπίρας Μάμος ξεκινά από την Πάτρα και στηρίζεται σε αξίες όπως το πάθος, το μεράκι και η καινοτομία. Σήμερα συνεχίζει να παράγεται στην πόλη όπου γεννήθηκε, στο υπερσύγχρονο ζυθοποιείο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην πόλη. Η αξία της συνεργασίας είναι ανεκτίμητη – τόσο για τη βιομηχανία όσο και για την ακαδημαϊκή έρευνα. Με την υποτροφία αυτή, συνεχίζουμε να τιμούμε τον τόπο μας και να επενδύουμε στη νέα γενιά, δίνοντας στους νέους επιστήμονες τη δυνατότητα να κυνηγήσουν το όραμά τους», είπε συγκινημένος ο Παναγής Μάμος.

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Κατσαούνης στάθηκε στη σημαντικότητα αυτής της κίνησης, τονίζοντας ότι η υποτροφία «ενισχύει ουσιαστικά την παραμονή άριστων φοιτητών μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αποτρέποντας τη μετανάστευσή τους, και αποτελεί έμπρακτη στήριξη στην έρευνα και στη νέα γενιά. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία».

Ωστόσο τα περισσότερα εύσημα ανήκουν στην υποψήφια διδακτορική φοιτήτρια, που κέρδισε την υποτροφία για την ερευνητική πρότασή της με τίτλο «Mixed cultures of cyanobacteria/bacteria for simultaneous brewery wastewater treatment and CO₂ fixation» – μια καινοτόμο μέθοδο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ζυθοποιίας με μικτές καλλιέργειες κυανοβακτηρίων και βακτηρίων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονη δέσμευση CO₂ και παραγωγή βιομάζας για πιο βιώσιμες πρακτικές.

«Η υποτροφία αυτή δεν είναι μόνο μια οικονομική βοήθεια για μένα, αλλά και μια μεγάλη ηθική αναγνώριση. Νιώθω ότι οι κόποι και οι προσπάθειες μου αναγνωρίζονται» τόνισε κερδίζοντας το χειροκρότημα.

Η υποτροφία της μπίρας Μάμος είναι αξίας 48.000€ και καλύπτει τέσσερα έτη σπουδών, εκφράζοντας τη δέσμευση της οικογένειας να στηρίζει την έρευνα και τη γνώση.