Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην αρχαιολογική κοινότητα της Αιγύπτου η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας σπάνιας τοιχογραφίας, ηλικίας 4.000 ετών, από έναν φημισμένο φαραωνικό τάφο στη νεκρόπολη της Σακκάρα, κοντά στο Κάιρο. Το συγκεκριμένο ταφικό μνημείο, που φέρει μια από τις ελάχιστες σωζόμενες αρχαίες «κατάρες» χαραγμένες στην είσοδό του, φαίνεται να επιβεβαιώνει τη φήμη του ως «καταραμένου τόπου», καθώς η απώλεια του πολύτιμου έργου τέχνης παραμένει ανεξήγητη.

Το έργο, ζωγραφισμένο πάνω σε λίθινη πλάκα, απεικόνιζε σκηνές καθημερινής ζωής και τελετουργιών προς τιμήν των θεών, προσφέροντας στους αρχαιολόγους ανεκτίμητες πληροφορίες για την τέχνη και τα θρησκευτικά σύμβολα της Παλαιάς Δυναστείας. Είχε εντοπιστεί πριν από αρκετές δεκαετίες σε έναν από τους μικρότερους θαλάμους του τάφου – πιθανότατα ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου κατά την εποχή των Φαραώ – και μέχρι πρόσφατα αποτελούσε ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα δείγματα φινιρίσματος χρωμάτων της εποχής.

Η εξαφάνισή του αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης επιθεώρησης στο πλαίσιο ενός προγράμματος αποκατάστασης της νεκρόπολης, όταν αρχαιολόγοι του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων διαπίστωσαν ότι το πολύτιμο κομμάτι είχε κυριολεκτικά χαθεί από τον τοίχο όπου βρισκόταν επί χιλιετίες. Δεν υπήρχαν σημάδια διάρρηξης, ανασκαφής ή μετακίνησης από την επίσημη αρχαιολογική ομάδα, γεγονός που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο θολή.

Όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, το έργο είχε αποτυπωθεί λεπτομερώς σε φωτογραφικό υλικό και σε τρισδιάστατα σχέδια, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι μέχρι πρόσφατα παρέμενε ανέπαφη. Στο μεταξύ, το Υπουργείο έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για να διαπιστώσει αν πρόκειται για πράξη αρχαιοκαπηλίας ή για ανθρώπινο λάθος κατά τις εργασίες συντήρησης.

Ωστόσο, το μυστήριο παίρνει μια πιο απόκοσμη διάσταση λόγω της επιγραφής που βρίσκεται χαραγμένη στην πρόσοψη του τάφου. Το αρχαίο κείμενο προειδοποιεί για «θεϊκή τιμωρία» όποιον τολμήσει να διαταράξει την ησυχία του νεκρού ή να αφαιρέσει αντικείμενα από τον χώρο. Αυτή η απειλή, γραμμένη στην ιερογλυφική διάλεκτο της εποχής, είχε προσελκύσει εδώ και χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών, καθώς θυμίζει τις περίφημες «κατάρες των Φαραώ» που συνοδεύουν μυστηριώδεις ιστορίες γύρω από ταφικά μνημεία της Αιγύπτου.

Παρότι οι επιστήμονες απορρίπτουν την ύπαρξη υπερφυσικών αιτιών, δεν κρύβουν την ανησυχία τους για την επαναλαμβανόμενη εμφάνιση ασυνήθιστων περιστατικών στη Σακκάρα. Η νεκρόπολη, μία από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες του κόσμου, έχει δώσει στο φως εκατοντάδες μούμιες, πολύτιμες επιγραφές και αντικείμενα που φωτίζουν πλευρές της φαραωνικής εποχής. Κάθε απώλεια ή καταστροφή, συνεπώς, θεωρείται πλήγμα για την ιστορική μνήμη της ανθρωπότητας.

Η υπόθεση έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ενώ η αιγυπτιακή κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Οι τοπικοί αξιωματούχοι δεν αποκλείουν την πιθανότητα οργανωμένου κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας, το οποίο ενδέχεται να δρα σε συνεργασία με διεθνείς αγοραστές παράνομων αρχαιοτήτων.

Παρά τη σιωπή των υπευθύνων, οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι η τοιχογραφία θα εντοπιστεί σύντομα. Σε κάθε περίπτωση, το επεισόδιο αυτό έρχεται να θυμίσει πόσο εύθραυστη παραμένει η πολιτιστική κληρονομιά της Αιγύπτου και πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στον επιστημονικό θαυμασμό και τον δέος που προκαλεί η αιώνια σκιά των Φαραώ.