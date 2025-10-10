Για να φτιάξετε Freddo Espresso στο σπίτι χρειάζεστε μηχανή espresso, φραπιέρα και πάγο. Ξεκινήστε ετοιμάζοντας δύο δόσεις espresso και, αν θέλετε γλυκό καφέ, προσθέστε ζάχαρη όσο ο καφές είναι ακόμα ζεστός ώστε να λιώσει εύκολα. Ρίξτε τον ζεστό καφέ σε ένα ποτήρι με δύο παγάκια και χτυπήστε δυνατά στη φραπιέρα για 10-15 δευτερόλεπτα, μέχρι να κρυώσει και να αφρατέψει ελαφρά.

Στη συνέχεια, γεμίστε ένα ποτήρι με πάγο και ρίξτε πάνω τον ανακατεμένο espresso. Σερβίρετε με καλαμάκι και απολαύστε έναν δροσερό, δυνατό και γευστικό Freddo Espresso, σαν να τον είχατε παραγγείλει σε καφετέρια.

Μικρό tip για ακόμα περισσότερη απόλαυση, προσθέστε σιρόπι της επιλογής σας, όπως βανίλια, καραμέλα, φράουλα ή φουντούκι, για μια προσωπική πινελιά στη γεύση.