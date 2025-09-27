Σημαντικές διακυμάνσεις καταγράφονται στην παγκόσμια αγορά καφέ, με την ποικιλία Arabica να φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα επτά μηνών, αγγίζοντας τα 4,13 δολάρια η λίβρα, από 2,84 δολάρια στις αρχές Αυγούστου. Η Robusta, αντίθετα, παρουσίασε υποχώρηση, καθώς στις 16 Σεπτεμβρίου άγγιξε τα 484 δολάρια ο τόνος και έκτοτε μειώθηκε στα 421 δολάρια. Στην ένταση της αγοράς συντελούν τόσο οι αμερικανικοί δασμοί όσο και η εκρηκτική αύξηση της ζήτησης από την Κίνα. Παράλληλα, οι αυξημένοι δασμοί 50% στη Βραζιλία και η μείωση των αποθεμάτων καφέ διατηρούν την αγορά σε τεντωμένο σχοινί.

Οι επιπτώσεις στην τσέπη του καταναλωτή

Η διεθνής αναταραχή στον καφέ έχει ήδη φτάσει στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., μέσα σε έναν χρόνο η τιμή του στιγμιαίου καφέ αυξήθηκε κατά 16,8%, με τη συσκευασία των 200 γραμμαρίων να φτάνει πλέον τα 9,22 ευρώ. Ο ελληνικός καφές κατέγραψε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο, 35% σε εννέα μήνες, από 3,62 στα 5,15 ευρώ, ενώ οι κάψουλες εσπρέσο (10 τεμάχια) σημείωσαν αύξηση σχεδόν 19%, φτάνοντας από 4,6 στα 5,93 ευρώ.

Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στη Βραζιλία και τις ελπίδες για αποκλιμάκωση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Βραζιλίας, οι εισαγωγείς προειδοποιούν για νέα κύματα ανατιμήσεων, αν οι αγορές γίνουν σε υψηλότερες τιμές. Οι αμερικανικοί δασμοί έχουν προκαλέσει επιφυλακτικότητα στους Βραζιλιάνους εμπόρους, μειώνοντας τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και τα διαθέσιμα αποθέματα.

Στην Ελλάδα, το υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές, επεκτείνοντας την απαγόρευση προσφορών σε προϊόντα που έχουν ήδη ανατιμηθεί και καλώντας σε εθελοντική μείωση τιμών κατά 5% σε 1.000 κωδικούς προϊόντων.