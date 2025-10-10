Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Η ΚΥΑ αφορά περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, μεταξύ των οποίων οι Κοινότητες Καμπής, Παντανάσσας και Αμμοτόπου του Δήμου Αρταίων, Σκανδάλου του Δήμου Σουλίου, καθώς και δέκα κοινότητες του Δήμου Ζηρού και η Βρυσούλα του Δήμου Πρέβεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές ή διαχειριστές κτιρίων που υπέστησαν ζημιές πρέπει να υποβάλουν αίτηση για αυτοψία εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης, συνοδευόμενη από τίτλους ιδιοκτησίας, σκαρίφημα και φωτογραφίες του κτιρίου.

Η Στεγαστική Συνδρομή παρέχεται εξ ολοκλήρου ως κρατική αρωγή, με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά μέτρα ανά ιδιοκτησία, ενώ τη διαδικασία αποκατάστασης αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος.