Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας θα βρεθεί την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζοντας έτσι τις επαφές του με τις τοπικές κοινωνίες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρόσφατης φυσικής καταστροφής.

Η επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη ξεκινά από τη Μπάλα και το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, ενώ αργότερα το μεσημέρι, στις 13:00, θα μεταβεί στον 1ο πυροσβεστικό σταθμό της Πάτρας, επί της οδού Ναυαρίνου. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα επισκεφθεί την Παλαιά Περιστερά στην κοινότητα του Αγίου Στεφάνου στις 14:00.

Συνάντηση με τον Αγροτικό Σύλλογο Δυτικής Αχαΐας

Στις 14:30, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα συναντηθεί με τον Αγροτικό Σύλλογο Δυτικής Αχαΐας στο πρώην δημαρχείο Ωλενίας. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα προβλήματα των παραγωγών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, καθώς και τα αιτήματα για ταχεία και αποτελεσματική στήριξη τους.