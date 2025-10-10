Η αύξηση του ανταγωνισμού ειδικά από Κίνα, η πτώση των πωλήσεων της μάρκας σε όλο τον κόσμο και η λήξη επιδοτήσεων στις ΗΠΑ και αλλού για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (EV) κάνει την Tesla να ποντάρει στην παρουσίαση πιο προσιτών αυτοκινήτων με στόχο να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο.

Το νέο Model Y θα πωλείται προς 40.000 δολάρια και το νέο Model 3 προς 37.000 δολάρια. Πρόκειται για τιμές χαμηλότερες κατά 5.000 δολάρια σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, τα οποία είναι από τα πιο δημοφιλή στη γκάμα της εταιρείας. Μειώσεις στις τιμές για μοντέλα με διαφορετικούς εξοπλισμούς αναμένεται να γίνουν τους επόμενους μήνες και σε Ευρώπη και σε Ασία.

Το μεγάλο αφεντικό της Tesla, ο Ίλον Μασκ, είχε υποσχεθεί στο παρελθόν φθηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τις μάζες. Όμως είχε ανακοινώσει πέρσι ότι εγκαταλείπει τα εν λόγω σχέδια για να επικεντρωθεί στα ρομποτικά ταξί που θα κινούνται τελείως αυτόνομα και σε ανθρωποειδή ρομπότ για χρήση σε μονάδες παραγωγής της βιομηχανίας.

Όμως παρά την έμφαση του Μασκ στις δραστηριότητες τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής, η Tesla εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό για τα έσοδά της στη δραστηριότητα πώλησης αυτοκινήτων, η οποία έχει δεχθεί πιέσεις σε πολλαπλά μέτωπα.

Τώρα με τις μειώσεις τιμών ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο επιχειρεί και να γεφυρώσει το χάσμα από την κατάργηση επιδοτήσεων για ηλεκτρικά οχήματα έως 7.500 δολάρια στις ΗΠΑ και να γίνει πιο ανταγωνιστικός απέναντι σε άλλες μεγάλες μάρκες με έντονη παρουσία στην αμερικανική και όχι μόνο αγορά, περιλαμβανομένων των Mercedes-Benz και BMW δείχνει ανάλυση των Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Η Tesla πουλάει περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία και δίνει τον τόνο στον κλάδο, αν και το μερίδιο αγοράς της έχει μειωθεί κάτω από το 50%, δείχνουν τα στοιχεία. Τώρα με γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων που είναι διαθέσιμα στην αγορά με τιμές έως 40.000 40.000 δολάρια, η Tesla θα προσπαθήσει να πάρει μερίδιο αγοράς από πολυτελή βενζινοκίνητα αυτοκίνητα της BMW ή της Mercedes-Benz, σημειώνεται. Τα οχήματα της Tesla εξακολουθούν να είναι πιο ακριβά από τα υβριδικά ή τα βενζινοκίνητα οχήματα κατασκευαστών όπως η Toyota ή η Honda που επίσης έχουν πολύ μεγάλη παρουσία και μερίδιο στις ΗΠΑ, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Η απειλή από Κίνα

Την ίδια στιγμή η Tesla δέχεται συνεχώς αυξανόμενη απειλή κυρίως στην Ευρώπη από τη μαζική είσοδο στην αγορά κατασκευαστών από την Κίνα οι οποίοι πωλούν πολλά διαφορετικά ηλεκτρικά οχήματα και σε αρκετά προσιτές τιμές σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός αυτός από Κίνα διατηρεί πλεονέκτημα τιμής αφού πουλά μοντέλα τα οποία είναι κατά 10.000 δολάρια φθηνότερα από μοντέλα της Tesla.

Το στοίχημα της Ευρώπης

Ο ανταγωνισμός στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλος. Στην ήπειρο προσφέρονται πιο οικονομικά ηλεκτρικά οχήματα, με ευρωπαϊκές και κινεζικές μάρκες να πωλούν περισσότερα από δώδεκα μοντέλα σε τιμές κάτω των 30.000 δολαρίων, Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μόνο ένα ηλεκτρικό όχημα, το Nissan Leaf, εμπίπτει σε αυτό το εύρος τιμών, δείχνουν στοιχεία του Reuters.

Η Tesla διαφημίζει ότι υψηλότερες τιμές της μπορούν να δικαιολογούνται από ανώτερη ποιότητα και χαρακτηριστικά, έχει υποστεί σημαντική μείωση του μεριδίου αγοράς της στην Ευρώπη. Αυτό διαμορφώνεται σε περίπου 1,5%, ενώ το 2023 το ποσοστό αυτό ήταν σχεδόν διπλάσιο. Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την πτώση εν μέρει σε παλαιότερη γκάμα προϊόντων και στην αρνητική αντίδραση ορισμένων καταναλωτών εναντίον του Μασκ για την εμπλοκή του με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.