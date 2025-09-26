Η κινεζική BYD κατάφερε να ξεπεράσει την Tesla στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δεύτερο μήνα στη σειρά, παρά τους έντονους ανταγωνισμούς της αγοράς.

Η δημοσίευση επισημαίνει πως η BYD συνεχίζει την επιθετική επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά, αξιοποιώντας ευρωπαϊκές υποδομές και θέτοντας ως στόχο να κερδίσει μερίδιο έναντι των μεγάλων ονομάτων της Δύσης. Στο ίδιο διάστημα, η Stellantis σημείωσε επιστροφή στην ανάπτυξη των πωλήσεων, ενισχύοντας την παρουσία των ευρωπαϊκών κατασκευαστών.

Αυτή η αλλαγή «σκηνικού» δείχνει ότι η αγορά EV στην Ευρώπη δεν είναι πλέον μονοπώλιο των αμερικανικών & ευρωπαϊκών εταιρειών — οι ασιατικές μάρκες, με τεχνολογική πρόοδο και ανταγωνιστικές τιμές, διεισδύουν δυναμικά. Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει περισσότερες επιλογές, πιεσμένες τιμές και πιθανόν καλύτερη καινοτομία.

Η εξέλιξη αυτή θα παρακολουθείται στενά, καθώς αντανακλά αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.