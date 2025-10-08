Πιο συγκεκριμένα, στην αγορά της Αμερικής, η εισαγωγική έκδοση Model 3 Standard ξεκινά από τα 36.990 δολάρια, δηλαδή 5.500 δολάρια λιγότερο από το προηγούμενο βασικό μοντέλο, που πλέον μετονομάστηκε σε RWD Premium, καθώς οι εκδόσεις Long Range μετονομάστηκαν σε Premium. Αντίστοιχα, το Model Y Standard ξεκινά από 39.990 δολάρια, μια μείωση 4.500 δολαρίων σε σύγκριση με το αντίστοιχο RWD Premium.

H αυτονομία του Model Y Standard ανακοινώνεται πλέον στα 321 μίλια (517 χλμ.), όταν η RWD Premium προσφέρει 357 μίλια (575 χλμ.).