Στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι εστιασμένο το «σχόλιο της εβδομάδας» του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο Linkedin.

Όπως, αναλυτικά, αναφέρει, «“οδοστρωτήρας, εργασιακή γαλέρα, εργασιακός μεσαίωνας”, αυτά μας λένε οι “προοδευτικοί” κάθε φορά που η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τα εργασιακά. Αυτή τη φορά είναι ο μύθος για το “13ωρο”, με βάση το εργασιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Ποιο είναι, λοιπόν, το περιβόητο “13ωρο”; Ότι ο εργαζόμενος, εφόσον το θέλει, θα μπορεί να κάνει τις υπερωρίες του σε έως 37 μέρες τον χρόνο, αντί σε 50. Με όριο δηλαδή τις 4 ώρες την ημέρα αντί τις 3. Διότι το όριο των 150 ωρών τον χρόνο δεν αλλάζει.

Θυμάμαι κι εγώ τις αντιδράσεις, όταν το 2021 είχα φέρει το νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας. Τέσσερα χρόνια μετά, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δήθεν καταργήθηκε το 8ωρο. Ενώ όλοι πλέον αναγνωρίζουν -κι ας μην το παραδέχονται- ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας όχι μόνο δεν ήταν “επιστροφή στον Μεσαίωνα”, αλλά μια πραγματική επανάσταση στην αγορά εργασίας, που έδωσε παραπάνω δύναμη στους εργαζόμενους. Ενώ στέλνει και ένα μήνυμα κοινωνικής δικαιοσύνης, διότι εξασφαλίζει τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων», επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και προσθέτει:

«H Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα εργαλείο με το οποίο καταγράφεται τόσο το ωράριο όσο και οι υπερωρίες, που πλέον πληρώνονται στους εργαζόμενους. Τα στοιχεία από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αποδεικνύουν τη χρησιμότητα αυτού του καινοτόμου ψηφιακού εργαλείου για τους 1,8 εκατ. εργαζόμενους που καλύπτονται μέχρι σήμερα στους κλάδους των σούπερ μάρκετ, των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών, των εταιριών σεκιούριτι, του λιανεμπορίου, της βιομηχανίας, των ΔΕΚΟ, του τουρισμού και της εστίασης. Από την αρχή του έτους, δηλώθηκαν 1,8 εκατ. παραπάνω υπερωρίες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Στον τουρισμό και στην εστίαση που δεν εφαρμοζόταν πέρσι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, έχουμε αύξηση 681% και 180% αντίστοιχα! Επιπλέον, μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν στις δηλωθείσες υπερωρίες στο λιανεμπόριο και στη βιομηχανία. Αυτή είναι η “καταστροφή” που προκαλέσαμε στους εργαζόμενους!

Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση που ξεκίνησα αυτή τη μεταρρύθμιση, η οποία επεκτάθηκε από τον ‘Αδωνι Γεωργιάδη, τη Δόμνα Μιχαηλίδου και τη Νίκη Κεραμέως. Ενώ σύντομα η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα επεκταθεί και στο χονδρεμπόριο, στην ενέργεια και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καλύπτοντας ακόμη περισσότερους εργαζόμενους. Θα περίμενα να είναι λίγο πιο συγκρατημένοι στην εύκολη κριτική τους όλοι αυτοί που παριστάνουν, στα λόγια, τους προστάτες των εργαζόμενων!», καταλήγει, στο σχόλιό του, ο Κ. Χατζηδάκης.