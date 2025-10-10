Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2025, με έμφαση στους τουριστικούς προορισμούς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και τη φιλοξενία.

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι οι υψηλότερες παραβατικότητες εντοπίζονται σε Πελοπόννησο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα (μαζί με την Αττική) και Νότιο Αιγαίο.

Οι περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

Δυτική Ελλάδα: 42%–47% σε Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία και Αχαΐα.

Στερεά Ελλάδα: 37% στην Αττική, 47% στην Εύβοια, 34% στη Βοιωτία.

Πελοπόννησος: 54% στην Κορινθία, 45% στην Αρκαδία.

Κρήτη: 42%–44% σε Λασίθι και Χανιά.

Νότιο Αιγαίο: 33% στις Κυκλάδες, 40% στα Δωδεκάνησα.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και Δυτική Μακεδονία, με τη Χίο και τη Δράμα να εμφανίζουν τους πιο συνεπείς δείκτες.

Οι κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής

Ηράκλειο της Κρήτης

Εστιατόριο δεν διαβίβασε 18.515 αποδείξεις

Στην πλατφόρμα e-send

Αξίας 275.000€

Πρόστιμο και λουκέτο 4 ημερών

Πύργος Ηλείας

Ψητοπωλείο δεν διαβίβασε 6.699 αποδείξεις

Στην πλατφόρμα e-send

Αξίας 60.338,95€

Πρόστιμο και 48ωρο λουκέτο

Σέρρες

Ζαχαροπλαστείο δεν διαβίβασε 13.246 αποδείξεις

Στην πλατφόρμα e-send

Αξίας 102.229,69€

Πρόστιμο και λουκέτο 4 ημερών