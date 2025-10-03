Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταθέσεις υπαλλήλων σε διάφορες υπηρεσίες της, με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε κρίσιμους τομείς. Η πρόσκληση, που φέρει την υπογραφή του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, αφορά την κάλυψη αναγκών σε τομείς στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρησιακών διαδικασιών και διαχείρισης έργων.

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν κυρίως υπαλλήλους κλάδου Εφοριακών, κατηγορίας ΠΕ, και υπαλλήλους Πληροφορικής κατηγορίας ΔΕ, στις εξής υπηρεσίες:

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.): 5 υπάλληλοι ΠΕ

Διεύθυνση Διαχείρισης Μεταρρυθμίσεων & Έργων (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Ε.): 1 υπάλληλος ΠΕ

Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.): 4 υπάλληλοι ΠΕΔ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.): 2 υπάλληλοι ΠΕ

Δ/νση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ. & Π.): 2 υπάλληλοι ΠΕ

Διεύθυνση Στρατηγικής και Εκτέλεσης Προμηθειών (ΔΙ.Σ.Ε.Π.): 15 υπάλληλοι ΠΕ, 1 υπάλληλος ΔΕ Πληροφορικής

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π.Δ.Α.): 3 υπάλληλοι ΠΕ, 1 υπάλληλος ΔΕ Εφοριακών, 1 υπάλληλος ΔΕ Πληροφορικής

Διεύθυνση Λογιστικής (ΔΙΕ.Λ.): 3 υπάλληλοι ΠΕ

Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας (ΔΙ.Δ.Ε.Π.): 5 υπάλληλοι ΠΕ

Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Δαπανών Ν.Σ.Κ. και Λοιπών Δαπανών: 1 υπάλληλος ΠΕ

Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.): 5 υπάλληλοι ΠΕ Πληροφορικής

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση μετάθεσης έως τις 10 Οκτωβρίου 2025, συνοδευόμενη από διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας τους.