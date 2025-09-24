Δύο σημαντικές επιχειρήσεις ενάντια σε υποθέσεις διακίνησης λαθραίων ποτών και παράνομης απόσταξης πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τις τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης φαινομένων νοθείας και φοροδιαφυγής.

Στην Αργολίδα, σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησαν κλιμάκια της ΔΟΥ και του Τελωνείου Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, σε εγκαταστάσεις επιχείρησης διακίνησης αλκοολούχων ποτών, αντισηπτικών και λοσιόν, τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά:

6.000 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών του ενός λίτρου,

1.862 κενές φιάλες ίδιου μεγέθους,

11.200 πώματα,

4.000 ευρώ σε μετρητά.

Επιπλέον, σε κλειδωμένο χώρο εντοπίστηκε συσκευή, η οποία σύμφωνα με τις αρχές εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν ως άμβυκας για την παράνομη απόσταξη αλκοολούχων ποτών.

Παράλληλα, στο Ηράκλειο Κρήτης, η Κινητή Ομάδα Ελέγχου (ΚΟΕ) της ΑΑΔΕ εντόπισε άμβυκα σε πλήρη λειτουργία, χωρίς την απαραίτητη άδεια και μάλιστα εκτός της επιτρεπόμενης αποστακτικής περιόδου. Από την επιτόπια έρευνα κατασχέθηκαν:

150 λίτρα έτοιμου προϊόντος διήμερης απόσταξης,

7,5 τόνοι υγρού προϊόντος έτοιμου προς απόσταξη – ποσότητα που χαρακτηρίζεται «γίγας» για τα ελληνικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΑΑΔΕ, οι διαφυγόντες δασμοί και ο ΦΠΑ από τα κατασχεθέντα προϊόντα υπερβαίνουν τις 110.000 ευρώ.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την εξάρθρωση των δικτύων που εμπλέκονται στην παράνομη παραγωγή, διακίνηση και νοθεία αλκοολούχων ποτών.