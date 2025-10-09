Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στην κατάργηση της υποχρεωτικής εκτύπωσης της απόδειξης στα διόδια, στο πλαίσιο δράσεων για τη μείωση της χρήσης χαρτιού, την προστασία του περιβάλλοντος και την επιτάχυνση της διέλευσης των οχημάτων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ (Ε.2087/2025), Γιώργου Πιτσιλή, στις διελεύσεις ιδιωτών από κλειστούς αυτοκινητοδρόμους ή γέφυρες με σύστημα διοδίων, η εκτύπωση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Η απόδειξη εκδίδεται κανονικά, αλλά δεν εκτυπώνεται εφόσον το επιλέξει ο οδηγός, αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά.

Η νέα ρύθμιση δίνει λύση σε ένα χρόνιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθώς αντιμετωπίζει το φαινόμενο της απόρριψης των εκτυπωμένων αποδείξεων στους δρόμους μετά τη διέλευση από τα διόδια. Το μέτρο αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τα απορρίμματα χαρτιού στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία έχει θετικό αντίκτυπο και για τους οδηγούς, καθώς μειώνει τον χρόνο αναμονής και διέλευσης από τα διόδια, ιδίως σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας μετακίνησης.

Τέλος, βάσει της απόφασης Α.1066/2025, η ΑΑΔΕ λαμβάνει σε τακτική βάση από τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία με τα στοιχεία των διελεύσεων, όπως τους αριθμούς κυκλοφορίας και τον Μοναδικό Αριθμό Διέλευσης. Έτσι διασφαλίζεται η ορθή έκδοση των αποδείξεων, ανεξάρτητα από το αν αυτές εκτυπώνονται ή όχι.