Συναγερμός σήμανε στη ΝΑΤΟϊκή βάση του Γκαϊλενκίρχεν, στη Γερμανία, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου drone εντός της απαγορευμένης ζώνης πτήσεων.

Ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης στη ΝΑΤΟϊκή βάση του Γκαϊλενκίρχεν.

καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης στη ΝΑΤΟϊκή βάση του Γκαϊλενκίρχεν. Το drone πέταξε για περίπου ένα λεπτό πάνω από τον διάδρομο της βάσης, όπου σταθμεύουν τα αεροσκάφη AWACS.

πέταξε για περίπου ένα λεπτό πάνω από τον διάδρομο της βάσης, όπου σταθμεύουν τα αεροσκάφη AWACS. Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα , αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσει το drone.

, αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσει το drone. Εκπρόσωπος της βάσης επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας πως διεξήχθη έρευνα χωρίς να βρεθεί οτιδήποτε ύποπτο.

Η βάση του ΝΑΤΟ αποτελεί κρίσιμο σημείο επιτήρησης της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας και προστατεύεται με συστήματα ανίχνευσης drones.

αποτελεί κρίσιμο σημείο επιτήρησης της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας και προστατεύεται με συστήματα ανίχνευσης drones. Ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, τόνισε ότι δεν υπάρχει απόλυτη προστασία από drones και ανακοίνωσε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ασφάλεια.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στη ΝΑΤΟϊκή βάση στο Γκαϊλενκίρχεν, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Αιτία αποτέλεσε ο εντοπισμός ύποπτου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων γύρω από τη βάση.

Όπως μεταδίδει το περιοδικό, το drone, αγνώστων στοιχείων, πέταξε λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα και για περίπου ένα λεπτό σε χαμηλό ύψος πάνω από τον διάδρομο της βάσης.

Από το σημείο αυτό απογειώνονται τα αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS της Συμμαχίας.

Η αστυνομία, η οποία είναι αρμόδια για την άμυνα κατά των drones, ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό.

Ωστόσο, παρά την κινητοποίηση, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ή να ταυτοποιηθεί το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Εκπρόσωπος της βάσης επιβεβαίωσε πως το drone εντοπίστηκε από σύστημα αισθητήρων.

Στη συνέχεια, έγινε ενδελεχής έλεγχος στην περιοχή, χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο.

Λόγω της αυξημένης ευαισθησίας που επικρατεί αυτήν την περίοδο, κάθε αναφορά για drone εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ δεν αποκλείστηκε και το ενδεχόμενο εσφαλμένου συναγερμού.

Η βάση του ΝΑΤΟ στο Γκαϊλενκίρχεν αποτελεί σημείο-κλειδί για την παρακολούθηση της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Εκεί σταθμεύουν πολλά από τα αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση του εναέριου χώρου στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, όπου εντοπίζονται συχνά ύποπτα drones.

Η στρατιωτική εγκατάσταση προστατεύεται εντατικά από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, με χρήση συστημάτων αισθητήρων ικανών να ανιχνεύουν ακόμη και μικρά drones.

Παρόλα αυτά, τα αμυντικά συστήματα έχουν περιορισμένη εμβέλεια και καλύπτουν κυρίως τον χώρο της βάσης.

Ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, προειδοποίησε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν υπερβολικές προσδοκίες ενόψει της επικείμενης τροποποίησης του Νόμου περί Ασφάλειας της Αεροπλοΐας.

Όπως δήλωσε, «δεν υπάρχει 100% προστασία από τα drones, πουθενά στον κόσμο», και διευκρίνισε πως αν και η Bundeswehr διαθέτει κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drones, δεν είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο.

Με τη νέα νομοθεσία, η ομοσπονδιακή αστυνομία θα αποκτήσει εξουσιοδότηση να καταρρίπτει drones όταν κρίνεται απαραίτητο, ενώ μέχρι τώρα επιτρέπεται παρέμβαση μόνο πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις.