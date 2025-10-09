Κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα, υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκαλεί «γενική ικανοποίηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρέπει να ακολουθήσουν «πράξεις» για την εφαρμογή της.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα, καταλήγοντας σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου που έχει αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Reuters.

«Βεβαίως υποστηρίζουμε τις προσπάθειες αυτές. Δεν μπορεί παρά να προκαλεί γενική ικανοποίηση ότι μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα εδραιώνεται ήδη. Μπορούν να χαιρετιστούν όλες αυτές οι προσπάθειες», ανέφερε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το Interfax.

«Ελπίζουμε ότι οι υπογραφές θα μπουν σήμερα, και μετά θα ακολουθήσουν πράξεις για την εφαρμογή των συμφωνιών που επετεύχθησαν», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Επαφές Πούτιν – Νετανιάχου και το σχέδιο Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά τη Δευτέρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε το σχέδιο του Τραμπ «την καλύτερη λύση που έχουμε στο τραπέζι» και «πηγή ελπίδας», αν και σημείωσε ότι αναφέρεται σε «κρατική υπόσταση» με ασαφείς όρους και χωρίς σαφή αναφορά στη Δυτική Όχθη.

Η ευθύνη της Δύσης και το παλαιστινιακό ζήτημα

Ο Λαβρόφ υπογράμμισε ότι η Δύση φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των αποφάσεων του ΟΗΕ σχετικά με την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, εκτιμώντας ότι «οι αποφάσεις αυτές θα έρθουν αργότερα».

«Οι δυτικοί μας συνάδελφοι θα πρέπει επίσης να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο της ευθύνης για το ότι διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην καθυστέρηση της εφαρμογής των αποφάσεων όσον αφορά τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Παλαιστίνης στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο Λαβρόφ τόνισε ότι «το παλαιστινιακό ζήτημα, που παραμένει ανεπίλυτο για σχεδόν 80 χρόνια, αποτελεί τον βασικό παράγοντα που πυροδοτεί τον εξτρεμισμό στη Μέση Ανατολή».