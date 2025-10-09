Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ, επικαλούμενος το γεγονός ότι η χώρα αρνείται να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, όταν οι ΗΠΑ πρότειναν σε όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν το ποσοστό των δαπανών τους για την άμυνα στο 5% του ΑΕΠ, η πρόταση έγινε αποδεκτή σχεδόν ομόφωνα. «Και μόνο ένας διαχώρισε τη θέση του. Η Ισπανία», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε: «Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν. Αλλά αυτό είναι εντάξει. Ίσως θα έπρεπε να τους διώξουν από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά». Και πρόσθεσε: «Έχουμε έναν που υστερεί. Ήταν η ΙΣΠΑΝΙΑ. Την Ισπανία, θα πρέπει να τους καλέσετε και να μάθετε γιατί υστερούν».

Η απάντηση της Ισπανίας

Όταν έγινε γνωστή η απαίτηση του Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, τον Ιούνιο, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με επιστολή του προς τον γ.γ. της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε την αύξηση «ασύμβατη, παράλογη και αντιπαραγωγική».

Ο Σάντσεθ τόνισε ότι κάθε κυβέρνηση έχει το νόμιμο δικαίωμα να αποφασίσει αν θα κάνει αυτή τη θυσία, προσθέτοντας: «Ως κυρίαρχη χώρα σύμμαχος, επιλέγουμε να μην το κάνουμε». Η αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης σημείωσε ότι, αντί να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες, οι πόροι θα κατευθυνθούν σε κοινωνικές και άλλες αναγκαίες δαπάνες για τη χώρα.