Ο τραγικός χαμός του Τζορτζ Μπάλντοκ πριν από ακριβώς ένα χρόνο έφερε μία αλλαγή στους κανονισμούς της ευρωπαϊκής διοργανώτριας αρχής, η οποία έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων.

Ο λόγος για την αντικατάσταση παικτών της ευρωπαϊκής λίστας, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά μέσα στην αρχή της χρονιάς και έχουν ήδη δηλωθεί στη λίστα. Η UEFA, σύμφωνα με τον προηγούμενο κανονισμό, είχε αρνηθεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού την αντικατάσταση του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε χάσει την ζωή του. Οι άνθρωποι της UEFA κατάλαβαν πόσο παράλογο ήταν αυτό και προχώρησαν σε αλλαγές στον συγκεκριμένο κανονισμό.

Αυτές οι αλλαγές είναι:

Οι ομάδες μπορούν να αντικαταστήσουν παίκτη ο οποίος έχει τραυματιστεί ή πάσχει από κάποια ασθένεια που χρειάζεται αποθεραπεία άνω των 60 ημερών.

Η αντικατάσταση μπορεί να συμβεί με παίκτη ο οποίος είναι στη πρώτη δηλωμένη λίστα της ομάδας.

Η αντικατάσταση μπορεί να γίνει μέχρι την 6η αγωνιστική των League Phase.

Αν ο ποδοσφαιριστής αναρρώσει πλήρως πριν από την συμπλήρωση των 60 ημερών, εξακολουθεί να μένει εκτός λίστας μέχρι να περάσουν.

Όταν συμπληρωθούν οι 60 μέρες και ο ποδοσφαιριστής έχει αναρρώσει πλήρως και η ομάδα επιθυμεί να επιστρέψει στη λίστα, τότε είναι υποχρεωμένη να βγάλει τον ποδοσφαιριστή που τον αντικατέστησε από αυτή.