Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τίμησε την μνήμη του πρώην ποδοσφαιριστή της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις ενέργειες που έκανε πέρσι ο σύλλογος λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, συνοδεύοντας τες με την λεζάντα: «219 εμφανίσεις σε διάστημα επτά ετών, συμπεριλαμβανομένων δύο ανόδων και μιας ένατης θέσης στην Premier League. George the Blade».

Παράλληλα, στην επίσημη ιστοσελίδα τους ανάρτησαν ένα αφιέρωμα για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, όπου ανέφερε: «Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον τραγικό θάνατο του Τζορτζ Μπόλντοκ. Ο Τζορτζ ήταν μια ιδιαίτερα αγαπητή προσωπικότητα από την περίοδο του στο Σέφιλντ, όπου ο δημοφιλής αμυντικός μέτρησε 219 εμφανίσεις σε διάστημα επτά ετών, περιλαμβάνοντας επίσης δύο ανόδους από την Championship και μια ένατη θέση στην Premier League.

Ο Κρις Γουάιλντερ ήταν ο προπονητής του για το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του στο Μπράμαλ Λέιν, με τον ίδιο να μοιράζεται μερικές ζεστές αναμνήσεις για έναν δημοφιλή και ιδιαίτερα σεβαστό παίκτη και άνθρωπο». Συνοδεύοντας την ανακοίνωση με ένα βίντεο, όπου παρουσιάζεται ο Γουάιλντερ να αφηγείται ιστορίες από την περίοδο που ο Μπάλντοκ βρισκόταν στον σύλλογο.

