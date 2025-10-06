Ο Τάσος Μπακασέτας συγκίνησε τους πάντες στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού πριν από τη σέντρα του αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» μίλησε στους συμπαίκτες του με λόγια ψυχής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή σχεδόν έναν χρόνο πριν.

«Όπως πολλοί ξέρετε, σχεδόν έναν χρόνο πριν “χάσαμε” όχι μόνο έναν συμπαίκτη, αλλά έναν φίλο. Ακόμα πονάει, ειδικά αυτούς που μοιράστηκαν τα αποδυτήρια μαζί του. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε αυτό το ματς και να το αφιερώσουμε στον ίδιο και την οικογένειά του. Είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή», είπε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, σκορπώντας συγκίνηση.

Η ομιλία του Μπακασέτα έδωσε επιπλέον κίνητρο στους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αφιέρωσαν τη νίκη στον αδικοχαμένο συμπαίκτη τους, σηκώνοντας μετά το γκολ του Τσέριν τη φανέλα του Μπάλντοκ.

Παρακάτω η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: