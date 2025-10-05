Τον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ θα τιμήσει ο Παναθηναϊκός σήμερα στην Λεωφόρο στον αγώνα που θα δώσει ενάντια στον Ατρόμητο για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε τέσσερις μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του Μπάλντοκ και η ομάδα του Παναθηναϊκού θα τιμήσει, παρόλο που ο αγώνας θα γίνει χωρίς κόσμο, τον ποδοσφαιριστή.

Στις κερκίδες της Λεωφόρου έχουν τοποθετηθεί δύο πανό, τα οποία γράφουν «Τζορτζ Μπάλντοκ, για πάντα μαζί μας» και «Υπάρχει ένας αστέρας που περιμένει στον ουρανό».