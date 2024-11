Σέφιλντ Γουένσντεϊ και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ξεκινούν από κοινού έρευνα προκειμένου να βρεθεί ο οπαδός της πρώτης που προχώρησε σε μία εμετική κίνηση, προσβάλοντας τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, στην αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Συγκεκριμένα, φώναζε προς τους φιλοξενούμενους φιλάθλους «πού είναι ο Μπάλντοκ;» (Where’s Baldock?), δείχνοντας ασέβεια προς τον αδικοχαμένο 31χρονο αμυντικό της Εθνικής μας ομάδας και του Παναθηναϊκού. Μάλιστα το είχαν και γραμμένο και στο κινητό, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία, η οποία θα βοηθήσει στις έρευνες.

The club are aware of an image circulating on social media and roundly condemn this abhorrent act. We are working together with South Yorkshire Police on an immediate investigation and make it absolutely clear that there is no place in football or society for such appalling…

— Sheffield Wednesday (@swfc) November 10, 2024