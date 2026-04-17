Δεν επιθυμεί, κατά δήλωσή του, να αιωρούνται σκιές. Γι΄αυτό, ζήτησε «τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων» σε εκείνον «ποσών». Φυσικά, επιχείρησε να βγάλει και τον Πρωθυπουργό από το κάδρο που πλαισιώνει αυτές τις μέρες τη δική του πορεία σε κρατικές δουλειές. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση δεν αρκεί οι ωραίοι να πληρώνουν τα χρέη τους, όπως λέει και το ποπ άσμα. Γιατί ο αρχηγός της ΝΔ τον έχει χρεωθεί τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Θητεία

Ο Αδωνις Γεωργιάδης ξαναβγήκε να πει ότι «δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Κι όχι μόνο. Εκτίμησε ον κάμερα ότι «η κυρία Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της», προβλέποντας ότι «στο τέλος η ίδια θα θέσει τις υποθέσεις στο αρχείο. Αλλιώς είναι άσχετη». Γνήσιος ευρωπαϊστής. Οι θεσμοί της ΕΕ είναι καλοί μόνο όποτε δημιουργούν προβλήματα στους πολιτικούς του αντιπάλους. Οταν τα προκαλούν στην παράταξή του, ορμπανοποιείται χωρίς να τηρεί καν τα προσχήματα.

Αντιευρωπαϊσμός

Χθες, η Μαρία Καρυστιανού εγκαινίασε έναν νέο τρόπο αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τον λαό. Ανέβασε το πρώτο της διάγγελμα, με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή. Σ΄αυτό αποφάνθηκε ότι φταίει «πρωτίστως» η Κομισιόν που δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα γιατί δεν επιτελεί τον ρόλο της ως θεματοφύλακας. Η ΕΕ, κατά τα λεγόμενά της, έχει μετατραπεί σε «συνεργό διαφθοράς εν γνώσει της». Ηταν χρήσιμο το βίντεο. Εδειξε άλλη μια προγραμματική θέση του κόμματός της: τον αντιευρωπαϊσμό, που τόσο αρέσει στους αντισυστημικούς.

Σύνορα

Ο Θάνος Πλεύρης πόσταρε βίντεο από την εμφάνισή του σε ελληνικό κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους και σχόλιο στα αγγλικά. Γιατί; Για να απαντήσει στο BBC επειδή «ουσιαστικά υιοθετεί αυτά που υποστηρίζουν οι διακινητές παράνομων μεταναστών». Οπως ενημέρωσε το βρετανικό κοινό, λοιπόν, η Ελλάδα θα συνεχίσει να φυλάει τα σύνορά της, γιατί εδώ «φυλάσσονται τα σύνορα όλης της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου». Δεν ξέρω αν νιώθουν πιο ασφαλείς οι Βρετανοί τώρα ή αν μειώθηκαν οι ροές στη Μάγχη, αλλά ακόμη δεν μας τον ζήτησαν για να τους λύσει το Μεταναστευτικό.