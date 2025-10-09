Σαν σήμερα, στις 9 Οκτωβρίου 2024, «έφυγε» ο Τζορτζ Μπάλντοκ, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό σε φίλους, οπαδούς, συμπαίκτες αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Άγγλος με ελληνικές ρίζες — από την πλευρά του πατέρα του — ήταν 31 ετών όταν «έσβησε», υπό μυστηριώδεις συνθήκες, στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα.

Εκείνη την ημέρα, η σύζυγός του δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή μαζί του και λίγα λεπτά αργότερα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως ο θάνατός του οφειλόταν σε πνιγμό, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε και επίσημα από τη νεκροψία — χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε μηδενική παρουσία αλκοόλ ή ναρκωτικών, ενώ απέδωσε την αιτία σε καρδιακή διογκωμένη κατάσταση που μπορούσε να προκαλέσει αιφνίδια απώλεια αισθήσεων.

Στη διάρκεια της χρονιάς μετά την απώλειά του, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική ομάδα τον τίμησαν δημόσια. Σε παιχνίδι πρωταθλήματος, η ομάδα φόρεσε φανέλες με το μήνυμα «Always with us, George Baldock», ενώ παίκτες της Εθνικής απέδωσαν μέρος των πριμ τους στην οικογένειά του. Ο ΠΣΑΠΠ μάλιστα καθιέρωσε τιμητική διάκριση που φέρει το όνομά του για αθλητές που ξεχωρίζουν με το ήθος τους.

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ — γνωστός και ως «Starman» — είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Αγγλία (Μίλτον Κέινς, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ) και το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, με συμβόλαιο έως το 2027. Τρία 24ωρα πριν τον θάνατό του, ξεκίνησε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (0-0).

Ένας χρόνος μετά, ο «Τζόρτζι» συνεχίζει να ζει στη μνήμη όλων, με τη φλόγα του να μην σβήνει.