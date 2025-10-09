Ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή και τον ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει viral στα social media. Με τίτλο «Αλέξη (Τσίπρα) πού πας…», η μπαλάντα, σε στίχους και παραγωγή του Chris Kaltsas, αναφέρεται με λυρικό και συγκινητικό τρόπο στο «τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας νέας διαδρομής».

Με ήρεμο ρυθμό και στίχους που θυμίζουν περισσότερο αποχαιρετισμό παρά πολιτικό σχόλιο, το κομμάτι αγγίζει ένα πιο προσωπικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Το ρεφρέν, «Αλέξη, πού πας, κι αφήνεις πίσω στάχτη; λες πως κουράστηκες, μα όλοι λένε “θα ’ρθει”», έχει ήδη γίνει θέμα συζήτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Το τραγούδι συνοδεύεται από βίντεο που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω A.I., σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Kaltsas, γνωστού για τις ιδιαίτερες μουσικές του παραγωγές και remixes.

Στο TikTok, Instagram, YouTube και X (Twitter), το hashtag #ΑλέξηΠούΠας έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές, με χρήστες να σχολιάζουν πως πρόκειται για «την πιο ήρεμη πολιτική μπαλάντα της χρονιάς».

Άλλοι το αντιμετωπίζουν ως σατιρικό σχόλιο πάνω στην πολιτική επικαιρότητα, άλλοι ως καλλιτεχνική στιγμή αποχαιρετισμού, ένα τραγούδι που, όπως φαίνεται, βρήκε τον δρόμο του στα timeline των Ελλήνων.