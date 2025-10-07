Με αιχμές για την διακυβέρνηση της χώρας επί πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα – στον οποίο αναφέρθηκε χωρίς να κατονομάσει – εκδηλώθηκε η πρώτη αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και στην διαφαινόμενη δημιουργία πολιτικής κίνησης στον χώρο της Κεντροαριστεράς με ορίζοντα τις προσεχείς εκλογές.

Ομιλία στον ΣΕΒ

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ, (εδώ ολόκληρη η ομιλία του) ο πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη να υπάρχει στη χώρα σταθερότητα μέσω ισχυρής κυβέρνησης,μακριά από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, όπως χαρακτηριστικά είπε. Και πρόσθεσε:

Διαβάστε τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού:

«Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα την τιμή να απευθυνθώ στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν από 10 χρόνια. Είχα δεσμευτεί σε 5 σημεία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε ανοιχτή εκδήλωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι σήμερα από το ίδιο βήμα μπορεί να πει ότι με πυξίδα αυτούς τους τροχούς κινήθηκε και κινείται ως πρωθυπουργός και όλοι αναγνωρίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την ατομική προκοπή.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την αύξηση των επενδύσεων, για τη μείωση της ανεργίας στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση, για την ψηφιοποίηση του δημόσιου, για τη μείωση 83 φόρων εκ των οποίων οι 20 αφορούν τη βιομηχανία, για την απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για τη ραγδαία υποχώρηση του δημόσιου χρέους, και τα χαμηλότερα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.

«Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται σήμερα φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι αυτά συμβαίνουν σε διεθνές περιβάλλον τεράστιων προκλήσεων και αναταράξεων.

Αξιοπιστία στη χώρα

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι αυτά είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας, της κοινωνικής ενότητας και σύμπνοιας της κοινωνίας στα βασικά καθώς και εσωτερικής σταθερότητας.

«Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα τόνισε ότι με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως της Γαλλίας και το λαϊκισμό που ξαναφουντώνει, δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα.

«Η χώρα μας τα πέτυχε μέσα από πολλές δοκιμασίες. Είναι άδικο να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια όπως συχνά συμβαίνει τελευταία», επισήμανε και είπε «ας είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει γιατί δεν είναι λίγα».

Αναφερόμενος στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις ενισχύσεις του κλάδου.

Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

«Η ανάδειξη των καθηκόντων που προκύπτουν για όλους μας στην τρέχουσα συγκυρία. Μιλάμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Συντελείται ήδη. Η βιομηχανία έχει τη δική της συνεισφορά. Μετατοπίζεται σε πιο καινοτόμα προϊόντα. Η ίδια εικόνα και στις εξαγωγές, στις επενδύσεις με κατεύθυνση την έρευνα», συνέχισε ενώ είπε ότι ταυτόχρονα ενισχύονται και οι οικονομίες κλίμακας.

Επισήμανε ότι και ο ΟΟΣΑ καταγράφει αύξηση του ανταγωνισμού και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόοδο του ψηφιακού κράτους.

«Η γραφειοκρατία παρά τις αντιστάσεις περιορίζεται», υπογράμμισε και είπε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται πιο έντονη στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

«Έχουμε δυναμική αγορά στην παραγωγή ενέργειας. Οι ΑΠΕ καλύπτουν πάνω από το 50% των ετήσιων αναγκών μας σε ηλεκτρισμό. Πλησιάζει η στιγμή που θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος κατανάλωσης», πρόσθεσε.

Δίπλα στη βιομηχανία

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση στάθηκε και παραμένει δίπλα στη βιομηχανία.

«Οι παρεμβάσεις αυτές αθροίζουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια. Γνωρίζουμε ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι συνεχής άσκηση», συμπλήρωσε.

Είπε ότι την τελευταία πενταετία αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι ενώ οι μέσες αποδοχές αυξήθηκαν. «Η πρόοδος είναι αδιαμφισβήτητη. Η απασχόληση δεν είναι ακόμα στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ίδιο και η παραγωγικότητα. Ο μετασχηματισμός της οικονομίας να επιταχυνθεί βελτιώνοντας το επίπεδο των Ελληνίδων και Ελλήνων. Προϋπόθεση η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας», ανέφερε.

Αιχμές κατά Τσίπρα

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η σταθερότητα αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική. «Θυμίζω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική. Μπορεί σε κάποιους να φαντάζουν μακρινά αλλά εσείς ξέρετε το κόστος της αβεβαιότητας. Έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν.

«Χωρίς υποταγή στα κελεύσματα του λαϊκισμού και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό. Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα», συνέχισε.

Επένδυση στους ανθρώπους

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης πως δεύτερη προϋπόθεση είναι η επένδυση στους ανθρώπους ενώ είπε πως τρίτος όρος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και έφερε ως παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

«Είμαστε στο μέσο της δεύτερης θητείας μας. Οι αλλαγές θα αποδίδουν σταδιακά με ορίζοντα τη 2027», πρόσθεσε και ανάφερε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την επιχειρηματικότητα.

Συνεκτικό σχέδιο

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για το μέλλον.

«Μιλώ ανοιχτά. Το σχέδιο μας υπηρετεί έναν στόχο: «Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει.

Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη.

Η σύγκριση με το 2019

Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019. Έχουμε τις βάσεις για το μετασχηματισμό κράτους και οικονομίας. Είτε θα το πετύχουμε μαζί, είτε θα επιστρέψουμε στη μιζέρια και τον μηδενισμό. Σε δρόμο που βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδο του», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Κλείνω με το μήνυμα ελπίδας που εκπέμπει ο νέος προϋπολογισμός. Σας καλώ να ανανεώσουμε μαζί την άτυπη συμφωνία με στόχο τη συλλογική πρόοδο», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.