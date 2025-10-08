Ο πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης, μίλησε στο ΕΡΤnews σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. «Από δήμαρχος, κλητήρας (…) Δεν μπορώ να καταλάβω, ήταν αρχηγός κόμματος, πρωθυπουργός, πήρε 35% σε 2 εκλογές, πήρε και 62% σε ένα δημοψήφισμα, τώρα άμα πάρει 12%, δεν είναι ξεφτιλισμός;», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας παράλληλα ότι «ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν παραιτήθηκε ποτέ».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν μπορώ και δεν θέλω, να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή, που δημοκρατικά απογυμνωμένη», σχολιάζοντας με νόημα: «και άμα μπει αυτός θα πάψει να είναι, θα της φέρει ρούχα αυτός δηλαδή, της απογυμνωμένης;»

Ο Δρυμιώτης επισήμανε επίσης ότι, παρά το μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων, «δεν χτίζεις καινούργια κτήρια με παλιά υλικά», υπογραμμίζοντας την απουσία ξεκάθαρου πολιτικού αφηγήματος από τον Αλέξη Τσίπρα.