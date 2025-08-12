Ο πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, ανέδειξε μια κρίσιμη διάσταση του πολιτικού σκηνικού: για να υπάρξει ουσιαστική πολιτική ανατροπή, δεν αρκεί απλώς να περάσει η κυβέρνηση κάποιο σημείο καμπής και να αρχίσει να φθίνει. Κεντρικό ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει η ύπαρξη μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης εξουσίας, κάτι που σήμερα, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει.

Παράλληλα, ο κ. Δρυμιώτης σχολίασε τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τα οποία έχουν έρθει στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις “εκτιμήσεις πως ο πρώην πρωθυπουργός ενδέχεται να ιδρύσει νέα πολιτική κίνηση μέχρι τα Χριστούγεννα”, προχωρώντας μάλιστα σε μια πρώτη εκτίμηση για την εκλογική επιρροή που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο εγχείρημα.

Η σύγκριση με το 2015 και οι προκλήσεις της αντιπολίτευσης

Σχολιάζοντας τα δεδομένα, ο κ. Δρυμιώτης επεσήμανε πως το τοπίο του 2015 ήταν ριζικά διαφορετικό, καθώς τότε “υπήρχε ένας Τσίπρας ο οποίος ήταν άχραντος, αμόλυντος, υποτίθεται ότι δεν είχε καμία ευθύνη για το τι συνέβη και είχε κι ένα αφήγημα το οποίο φαινόταν πιστευτό”. Τότε, όπως σημείωσε, η κοινωνία ήταν διατεθειμένη να πιστέψει ότι “μπορούσαμε να βγούμε από τα μνημόνια ή να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ με ένα νόμο και ένα άρθρο”.

Σήμερα, όμως, η αντιπολίτευση, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν προσφέρει ένα ισχυρό αφήγημα εξουσίας. “Τώρα η αντιπολίτευση τι λέει; Να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν μας λέει τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι αφήγημα εξουσίας. Ο κόσμος δεν θέλει γκρινιάρη, θέλει ηγέτη” τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δρυμιώτης.

Σκεπτικισμός για το ενδεχόμενο νέου κόμματος Τσίπρα

Αναφορικά με τη φημολογούμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο πολιτικός αναλυτής στάθηκε κυρίως στο πρόβλημα της απουσίας σαφούς αφηγήματος. Όπως διερωτήθηκε, “ωραία, ποιο θα είναι το αφήγημά του όμως;”, επισημαίνοντας το έλλειμμα ιδεολογικής πρότασης και ξεκάθαρου σχεδίου. “Δεν έχει. Δηλαδή μην εκπλαγείτε ότι αν κάνει το κόμμα, εγώ αμφιβάλλω αν θα πάρει διψήφιο ποσοστό. Εγώ νομίζω ότι θα είναι κάτω από 10%, αλλά μένει να δούμε. Γιατί δεν είναι η ίδια ιστορία. Τι θα μας πει; Έχει δοκιμαστεί σαν πρωθυπουργός. Έχει κάνει τις γκάφες του. Η γκάφα του δημοψηφίσματος είναι διαστημικού μεγέθους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και νομίζω ότι το κατάλαβε. Το ευτύχημα είναι ότι το κατάλαβε, γιατί αλλιώτικα θα είχαμε τραγικές συνέπειες για τη χώρα. Τι να πει όμως τώρα; Να μαζέψει τα απομεινάρια της Αριστεράς για να κάνει ένα κόμμα ξανά τουρλού; Οι οποίοι μεταξύ τους σκοτώνονται;” καταλήγοντας πως ένα τέτοιο εγχείρημα δεν φαίνεται να έχει προοπτικές επιτυχίας στη σημερινή συγκυρία.