Τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την ιδέα της θεραπείας με σκύλους (dog therapy), καλωσορίζοντας στα δωμάτια των ασθενών τον αξιαγάπητο Βαγγέλη.

Η θεραπεία με σκύλους αποτελεί μια μορφή εναλλακτικής θεραπευτικής παρέμβασης, όπου ειδικά εκπαιδευμένα ζώα προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη, συμβάλλουν στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και ενισχύουν τη σωματική αποκατάσταση των ασθενών.

Στην εκπομπή «Buongiorno» μίλησαν η εκπαιδεύτρια και χειρίστρια σκύλων θεραπείας Θανάσουλα Κωνσταντίνα και η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια Νεφέλη Φασουλή.

«Είναι μία συμπληρωματική θεραπεία. Ένας σκύλος μπορεί να βοηθήσει από την πρώιμη ηλικία, έως τους ηλικιωμένους στους οίκους ευγηρίας. Εγώ σαν ειδική παιδαγωγός, τα τελευταία 7 έτη, έχουμε καταγραφές στο κομμάτι του αυτισμού και στα οφέλη με τον σκύλο θεραπείας. Έχουμε δηλαδή ειδικό ασκησιολόγιο», είπε κ. Θανάσουλα.

«Ο Βαγγέλης είναι εκπαιδευμένος να κάνει ασκήσεις με το παιδί. Ο Βαγγέλης μπαίνει και στα νοσοκομεία», πρόσθεσε η κ. Φασουλή.